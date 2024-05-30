Zonguldak\'ta trafik uygulaması yapıldı

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Zonguldak İl Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından Gazipaşa Caddesi'nde ticari araç, motosiklet ve otomobillere uygulama yaptı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından Gazipaşa Caddesi'nde uygulama yapıldı. Uygulama kapsamında ticari araçlar, otomobiller ve motosikletler durduruldu. Ekipler araç sürücülerinin ehliyet, ruhsat ve sigortalarını sorguladı. Sorgulama sonunda belgeleri eksik olan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Uygulamanın gün boyunca belli aralıklarla kentin belirli noktalarında yapılacağı öğrenildi. - ZONGULDAK