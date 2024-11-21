Zonguldak'ta Tren Kazası: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Zonguldak'ın Göbü köyünde trenin otomobile çarptığı kazada ağır yaralanan 14 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kilimli ilçesine bağlı Göbü köyünde Sefer B. idaresindeki araç, bariyerin kapalı olmasın rağmen hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı sırada ray bakımı yapan trenin çarpması sonucu yaklaşık 20 metre savruldu. Araçta yolcu olarak bulunan 14 yaşındaki Efe Baran Kazancı ağır yaralandı. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kazancı buradaki müdahalelerin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazancı, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazancı'nın AK Parti Zonguldak Merkez İlçe Teşkilat Başkanı Fatih Kazancı'nın yeğeni olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK