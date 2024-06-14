Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Tutuklandı

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Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri Karadeniz Ereğli ve Alaplı ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi. Adliyeye sevk edilen 10 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanan ve Ticaretini yapan şüpheli şahıslara yönelik yapılan 3 aylık çalışmalar neticesinde Polis ekipleri tarafından 18 şüpheli yakalandı. Narkotik operasyonunda ölümcül etkiye sahip 144 gram uyuşturucu madde, 150 adet uyarıcı hap, 16 adet kenevir bitkisi, 3 adet hassas terazi, tabanca mermisi ve 12 bin 800 TL para ele geçirildi. Üç ay boyunca yürütülen soruşturmada Karadeniz. Ereğli ve Alaplı Cumhuriyet Başsavcılıklarına sevk edilen şüphelilerden haklarında yakalama emri bulunan S.U ve A.E isimli şahıslar ile Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapan E.D, Y.K, O.A, S.K, N.K, K.D, O.O ve Ç.S isimli 10 şüpheli tutuklanırken, H.G, E.K, B.S isimli şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ZONGULDAK