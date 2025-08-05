Zonguldak\'ta Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaycuma ilçesinde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda çok sayıda yasa dışı madde ve silah ele geçirdi. Operasyon kapsamında 1 kişi tutuklandı.

Çaycuma ilçesinde, adli makamların verdiği arama kararı doğrultusunda bir ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 53 kök kenevir bitkisi, 6 kök skunk bitkisi, 1597 gram kubar esrar, 45 gram toz esrar, 7 gram kenevir tohumu, 1 adet esrar öğütme aparatı ile 2 adet muşta ele geçirildi.

Ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 5 adet av tüfeği ve 26 adet 9 mm çapında tabanca fişeği de ele geçirilen diğer malzemeler arasında yer aldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Zonguldak M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. - ZONGULDAK