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Zonguldak'ta Uzman Çavuş, Ormanlık Alanda Eşini Silahla Öldürdü - Son Dakika
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Zonguldak'ta Uzman Çavuş, Ormanlık Alanda Eşini Silahla Öldürdü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir uzman çavuş, ormanlık alanda dini nikahlı eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından silahla saldırarak eşini öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan zanlının sorgusu devam ediyor.

Zonguldak\'ta Uzman Çavuş, Ormanlık Alanda Eşini Silahla Öldürdü
28.12.2023 - 23:24,  Güncelleme: 23:25
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Zonguldak'ta bir uzman çavuş, ormanlık alanda dini nikahlı eşini silahla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Muharremşah köyünde meydana geldi. Nevşehir'de görevli Jandarma Uzman Çavuş Muhammet D. (32), dini nikahlı eşi Yeliz Yolcuoğlu (40) ile henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Yaşadıkları evin 150 metre uzağındaki ormanlık alanda yaşanan tartışmada Muhammet D., belinden çıkardığı tabancasıyla eşine kurşun yağdırdı. Olay yerinde hayatını kaybeden bir çocuk annesi Yeliz Yolcuoğlu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Muhammet D. ise olaydan sonra yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının jandarmadaki sorgusu sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Zonguldak, Aile İçi Şiddet, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Uzman Çavuş, Ormanlık Alanda Eşini Silahla Öldürdü - Son Dakika


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