Zonguldak'ta Yanan Elektrikli Battaniye İki Öğrenciyi Hastaneye Kaldırdı

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Zonguldak'ta öğrencilerin kaldığı evde elektrikli battaniyeden kaynaklı yangın çıktı. 2 öğrenci dumandan etkilenirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Üniversite Caddesi'nde bulunan bir apartmanın 5. katında elektrikli battaniyeden kaynaklı yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Azerbaycanlı M.M. ve S.İ. isimli öğrenciler Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangına kısa sürede söndürüldü. Tedavi altına alınan öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK