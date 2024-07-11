Zonguldak'ta Yapılan Operasyonda Ruhsatsız Silah ve Fişekler Ele Geçirildi

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Zonguldak'ta KOM ekiplerince düzenlenen yasadışı silah ticareti operasyonu, polis kamerasına yansıdı. Şüphelinin ruhsatsız silah ve fişeklerini kapı pervazına sakladığı ortaya çıktı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı silah ve mühimmat ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Kozlu ilçesinde K.S. (55) isimli şahsın yasadışı silah sattığı tespit edilerek, ikametgahı ve aracı arandı. Operasyonda 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 2 adet 7x65 mm ruhsatsız tabanca, 6 adet şarjör ve 154 adet fişek ele geçirildi. Operasyon anı polis kamerasına yansırken, polis merkezine götürülen şüphelinin sorgusu sürüyor. - ZONGULDAK