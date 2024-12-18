Zonguldak\'ta Yaya Taksiye Çarptı

3.Sayfa

Zonguldak'ta bir ticari taksi, aniden yola çıktığı öne sürülen 54 yaşındaki yayaya çarptı. Kazada yaya yaralanırken tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Gazipaşa Caddesi üzerinde yaşanan kazada, Gökhan B. (37) idaresindeki 67 T 525 plakalı ticari taksi ile seyir halindeyken, yola aniden çıktığı iddia edilen Turgut D.'ye (54) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Turgut D. yere savruldu. Çevredekilerin yardımı ile müdahale edilen yaralıya; olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale ederek Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken araç sürücüsü Gökhan B. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. - ZONGULDAK