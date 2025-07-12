Zonguldak\'ta Yıkımda Kontrolsüz Moloz Dökümü

Zonguldak'ta depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle Atatürk Kültür Merkezi binasının yıkım işlemleri sırasında tonlarca ağırlığındaki moloz yığınları yola döküldü. Faciadan dönülen olayda yaralanan olmadı.

Mithatpaşa Mahallesi'nde yer alan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) binasının depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındı. Devam eden yıkım sırasında tonlarca ağırlıktaki beton parçaları ve hafriyat, kontrolsüz biçimde yola döküldü. Yol trafiğe kapanırken, çevredeki bazı iş yerleri ve kaldırımlar da zarar gördü. Olay sırasında alanda herhangi bir yönlendirme yapılmaması ve çevre güvenliğinin sağlanmaması, vatandaşların tepkisini çekti. Vatandaşlar güvenlik önlemlerinin arttırılmasını isterken, moloz yığınlarını temizlemek için çalışma başlatıldı. - ZONGULDAK