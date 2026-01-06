Yük treni hemzemin geçitte otomobile çarptı: 1 ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Yük treni hemzemin geçitte otomobile çarptı: 1 ölü

Yük treni hemzemin geçitte otomobile çarptı: 1 ölü
06.01.2026 19:06  Güncelleme: 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaycuma'da yük treninin hemzemin geçitteki otomobile çarpması sonucu sürücü yaşamını yitirdi. Olay yerinde yapılan müdahalede 69 yaşındaki Yaşar Esen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yük treninin hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobile çarptığı kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçenin Gemiciler köyü mevkiindeki hemzemin geçitte meydana geldi. Yaşar Esen (69) idaresindeki 67 ZL 725 plakalı otomobiliyle bariyer kapalı olmasına rağmen hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalıştı. Zonguldak yönünden Karabük istikametine giden yük treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Yaşar Esen hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yaşar Esen'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaşlı adamın cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan tren seferleri geçici olarak durduruldu. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Yük treni hemzemin geçitte otomobile çarptı: 1 ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
Siverek’te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı Siverek'te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı
Kaçak avcıya dev ceza Kaçak avcıya dev ceza
Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor
Marius Sumudica 7.5 ay sonra geri döndü Marius Sumudica 7.5 ay sonra geri döndü
Dursun Özbek’ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi Dursun Özbek'ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi

19:35
Fenerbahçe- Samsunspor maçının ilk 11’leri belli oldu
Fenerbahçe- Samsunspor maçının ilk 11'leri belli oldu
19:16
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
18:58
Bakan Güler’den, Suriye’de anlaşmaya yanaşmayan SDG’ye bir uyarı daha
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha
18:46
Maduro’nun satış rekoru kıran eşofmanını dünyaca ünlü futbol takımının oyuncuları da giydi
Maduro'nun satış rekoru kıran eşofmanını dünyaca ünlü futbol takımının oyuncuları da giydi
17:56
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
17:29
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu! İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 20:03:02. #7.11#
SON DAKİKA: Yük treni hemzemin geçitte otomobile çarptı: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.