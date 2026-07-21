Zonguldak'ta hasar gören üst geçit, yaya ve araçları tedirgin ediyor - Son Dakika
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Zonguldak'ta hasar gören üst geçit, yaya ve araçları tedirgin ediyor

Zonguldak\'ta hasar gören üst geçit, yaya ve araçları tedirgin ediyor
21.07.2026 14:48  Güncelleme: 14:54
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Zonguldak'ta yıllardır bakım yapılmayan yaya üst geçidinde beton dökülmesi ve paslanma nedeniyle tehlike oluşuyor.

Zonguldak'ta her gün yüzlerce kişinin kullandığı yaya üst geçidi, dökülen betonları ve paslanan demirleriyle tehlike saçıyor.

Merkez ilçe Milli Egemenlik Caddesi üzerinde yer alan, 100. Yıl Şehirlerarası Otobüs Terminali ile sahil bandını birbirine bağlayan yaya üst geçidinde gözle görülür tahribat meydana geldi. Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü'nce 2015 yılında hizmete açılan yapının taşıyıcı kolonlarındaki betonların döküldüğü, iç kısımdaki demirlerin ise paslanarak gün yüzüne çıktığı görüldü.

Bakım ve onarım sorumluluğu Zonguldak Belediyesi'ne ait olan üst geçitteki bu tehlikeli duruma ve aradan geçen zamana rağmen henüz herhangi bir onarım çalışmasının başlatılmaması dikkat çekiyor. Her gün yüzlerce kişinin kullandığı yapının mevcut durumu vatandaşlar ve sürücüler için endişeye sebep oluyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zonguldak, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta hasar gören üst geçit, yaya ve araçları tedirgin ediyor - Son Dakika

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