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Zonguldak'tan Kastamonu'ya uyuşturucu getiren 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Zonguldak'tan Kastamonu'ya uyuşturucu getiren 3 kişi yakalandı

Zonguldak'tan Kastamonu'ya seyir halinde olan bir otomobilde yapılan operasyonla 3 kişi uyuşturucu taşıdıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada metamfetamin ve uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

Zonguldak\'tan Kastamonu\'ya uyuşturucu getiren 3 kişi yakalandı
12.01.2024 - 15:21,  Güncelleme: 15:24
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Zonguldak'tan Kastamonu'ya uyuşturucu getirirken polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'tan Kastamonu'ya seyir halinde olan ve içerisinde 3 şahsın bulunduğu otomobilin uyuşturucu madde taşıdığı bilgisine ulaşan Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından takibe alınan araç, Cide ilçesinde durduruldu. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada 21,33 gram metamfetamin ve uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

Olayla ilgili araçta bulunan H.G., S.Y. ve O.G. isimli şahıslar gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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