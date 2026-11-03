Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, asayiş ve güvenlik toplantısına başkanlık etti

Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, asayiş ve güvenlik toplantısına başkanlık ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ta Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldı. Toplantıda il genelindeki asayiş ve güvenlik durumu ile kamu düzeninin korunmasına yönelik alınacak tedbirler değerlendirildi.
Zonguldak'ta Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" gerçekleştirildi.
Toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ile İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba katıldı. Toplantıda, il genelindeki asayiş ve güvenlik durumu ele alınırken, kamu düzeninin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Kentte huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla alınması gereken tedbirler konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: İHA
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