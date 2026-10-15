Kilimli\'de yağış sonrası heyelan: Lojman duvarı çöken apartman boşaltıldı, 2 otomobil toprağa gömüldü

Zonguldak'ın Çatalağzı beldesinde yağışlar sonrası lojmana ait istinat duvarı çöktü. Heyelan sonrası park halindeki iki araç toprak altında kaldı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesindeki lojmanlara ait istinat duvarında göçük meydana geldi.

TOPRAK VE AĞAÇLAR ARAÇLARIN ÜZERİNE YIĞILDI

Beton bloğun kaymasıyla birlikte toprak ve ağaç parçaları park halindeki 2 aracın üzerine yığıldı. Gürültüyü duyan apartman sakinleri ise telaşla sokağa koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri bölgede inceleme başlatırken apartman sakinleri de tedbir amacıyla tahliye edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, zabıta ve itfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi.

EV SALLANDI, YIKILACAK GİBİ OLDU

Olay anını anlatan apartman sakini Emre Palabaş, "Çocuklarla salonda oturuyorduk. Bir anda büyük bir ses duyduk. Ev sallandı yıkılacak gibi oldu. İstinat duvarı göçmüş. Arabalar altında kalmış. Şu an can kaybı yok. Heyelana ilişkin ses veya hareket de yok. Apartmanda yaklaşık 50 kişi yaşıyorduk" dedi.

Ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.