Zuladan 4 milyon lira değerinde kaçak cep telefonu çıktı - Son Dakika
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Zuladan 4 milyon lira değerinde kaçak cep telefonu çıktı

Adana polisi, Öğretmenler Bulvarı'nda durdurdukları bir tırda yapılan aramada, piyasa değeri 4 milyon lira olan 264 akıllı cep telefonu buldu. Tır sürücüsü tutuklandı.

25.02.2024 14:32  Güncelleme: 14:34
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Zuladan 4 milyon lira değerinde kaçak cep telefonu çıktı

ADANA - Adana polisi tırda zulalanmış halde piyasa değeri 4 milyon lira olan 264 akıllı cep telefonu ele geçirirken, sürücü tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda, Öğretmenler Bulvarı'nda seyir halinde olan S.C. yönetimindeki tırı, şüphe üzerinde durdurdu. Polis, konteyner yüklü dorseyi didik didik aradı. Polis arama sonucunda dorsedeki kapakları tutan demir duvarların bulunduğu boşluğa özel bir zula tasarlandığı; burada kaçak cep telefonlarının, oluşturulan mekanizmada halat yardımıyla saklandığı belirlendi. Polis halatı çektiğinde piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan 264 akıllı cep telefonu ele geçirdi. Gözaltına alınan tır sürücü S.C., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Zuladan 4 milyon lira değerinde kaçak cep telefonu çıktı
Kaynak: İHA

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