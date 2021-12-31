HUH Token 48 saat içinde %6000 arttı - Son Dakika
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HUH Token 48 saat içinde %6000 arttı

HUH Token 48 saat içinde %6000 arttı

Kripto para birimlerini hakkındaki söylentiler son zamanlarda artıyor. 3 ayda 1 milyon hedefle 12.000'den fazla sahip toplayan ve yükselmeye devam eden HUH Token'ın başarılı çıkışı göz önüne alındığında, kripto dünyasının yatırımcılar için umut vaat etmesi ise şaşırtıcı karşılanmıyor.

31.12.2021 17:34  Güncelleme: 17:38
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Peki bu sezonda altcoinlerin yükselmesi ne ifade ediyor?

HUH Token değeri artıyor

Uzun zamandır altcoin kripto para piyasasında böylesine güçlü bir artış görülmezken yatırımcıların HUH Token'a ilgisi de gün geçtikçe artıyor. Başarılı bir ön satıştan sonra, HUH Token 6 Aralık'ta piyasaya sürülmesinin ardından kripto hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. HUH Token ilk günlerinde tüm zamanların en yüksek seviyesine %100 geri dönerek, binlerce mevduat toplayarak ve 1000 dolar yatıran sahiplerin 10 bin dolar getiri elde ettirerek yüksek istatistiklere ulaşıyor. 7 gün boyunca 10 milyon dolarlık bir ticaret hacmi gibi daha da büyük bazı istatistiklerle HUH Token yeni yıldan hemen önce 4 milyon dolar yakarak para birimlerinin değerini sahipleri için artırıyor.

Floki Inu ve Shiba Inu yılın en iyi meme coinleri oldu

Floki Inu ve Shiba Inu, kripto para birimi endüstrisinde yeni olmamalarına ramen meme para birimlerinin varlıkları boyunca dikkat çekmeye devam ediyor. Uzun zamandır Shiba Inu ve Floki Inu ise en iyi meme coinleri seçiliyor. Meme madeni paraları dünyanın en güçlü insanlarından bazılarının beğenisini kazanmayı başarıyor. Bu durum hem yeni hem de deneyimli kripto meraklılarının son günlerde kripto para piyasasına akın etmesinin nedenlerinden biri olarak görülüyor. Çünkü hem iyi hem de daha büyük bir değişimden başka bir şey olmamış gibi görünüyor. Süreç içinde ise Floki Inu ve Shiba Inu, oldukça büyük bir hayran kitlesi toplayarak sahiplerinin cömertçe kar elde etmesini sağladı.

Website:

HUH Official Swap-

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Aralık, Son Dakika

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SON DAKİKA: HUH Token 48 saat içinde %6000 arttı - Son Dakika
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