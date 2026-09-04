Afşin\'de ev önünde çıkan bıçaklı kavgada 2 kadın, bir erkek ve çocuk yaralandı

Olay, Afşin ilçesi Beyceğiz Mahallesi Korkmaz Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 kişi bir evin önüne geldi. Evde yaşanan tartışma sırasında 2 kadın, bir erkek ve bir çocuk bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından polis ekiplerince 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde tabanca bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2’sinin işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber: Muhammet Özer