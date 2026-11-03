Ağrı'da kış hazırlıkları ve afet riskleri Vali Bozkurt başkanlığında ele alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ağrı'da kış hazırlıkları ve afet riskleri Vali Bozkurt başkanlığında ele alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı\'da kış hazırlıkları ve afet riskleri Vali Bozkurt başkanlığında ele alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da Vali Önder Bozkurt başkanlığında yapılan toplantılarda kış tedbirleri ve İRAP çalışmaları ele alındı. Toplantılara vali yardımcıları, kaymakamlar ve kamu yöneticileri katıldı; karla mücadele ekiplerinin koordineli çalışması ve afet risklerinin azaltılması değerlendirildi.

Ağrı’da yaklaşan kış mevsimi öncesinde ulaşımın kesintisiz sağlanması, olası olumsuzluklara karşı gerekli tedbirlerin alınması ve afet risklerinin en aza indirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Vali Dr. Önder Bozkurt başkanlığında gerçekleştirilen toplantılarda, kış hazırlıkları ve İl Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamındaki çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Ağrı'da kış hazırlıkları ve afet riskleri Vali Bozkurt başkanlığında ele alındı

Vali Dr. Önder Bozkurt başkanlığında düzenlenen Kış Tedbirleri Toplantısı’na vali yardımcıları, kaymakamlar, ve ilgili kamu kurumlarının yöneticileri katıldı.

Toplantıda, kış mevsiminde yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle yaşanabilecek ulaşım sorunlarının önüne geçilmesi amacıyla alınacak tedbirler görüşüldü. Bu kapsamda, şehir merkezi ve kırsal bölgelerde yolların ulaşıma açık tutulması, karla mücadele ekiplerinin etkin ve koordineli çalışması, acil durumlara hızlı müdahale edilmesi ile araç, gereç ve ekipmanların kış şartlarına hazır bulundurulması konuları ele alındı.

Ağrı'da kış hazırlıkları ve afet riskleri Vali Bozkurt başkanlığında ele alındı

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarının kendi sorumluluk alanlarında yürüteceği çalışmaların koordinasyon içerisinde yürütülmesi, olası aksaklıkların önceden tespit edilmesi ve vatandaşların kış şartlarından kaynaklanabilecek mağduriyetlerinin önlenmesine yönelik tedbirler değerlendirildi.

İRAP KAPSAMINDA AFET RİSKLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Kış Tedbirleri Toplantısı’nın ardından İl Risk Azaltma Planı (İRAP) Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Ağrı genelinde afet tehlikesi taşıyan bölgeler, olası risk unsurları ve bu risklerin azaltılmasına yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı.

Ağrı'da kış hazırlıkları ve afet riskleri Vali Bozkurt başkanlığında ele alındı

Afetlere karşı alınması gereken yapısal ve yapısal olmayan önlemler, devam eden projeler ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan faaliyetler değerlendirilirken, ilgili kurumların görev ve sorumlulukları, kurumlar arası iş birliği ve afet öncesi hazırlık kapasitesinin güçlendirilmesi konuları üzerinde duruldu.

Toplantılarda, kış mevsiminin güvenli ve sorunsuz geçirilmesi, ulaşım başta olmak üzere kamu hizmetlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması ve olası afetlerin etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla kurumlar arası koordinasyonun etkin şekilde sürdürülmesinin önemine dikkat çekildi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
Önder BozkurtBozkurtGüncelKamuAğrıSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Münir Özkul’un oğlu yıllardır Kanada’da İşte mesleği Münir Özkul'un oğlu yıllardır Kanada'da! İşte mesleği
Trump ve Putin geliyor Çin’de bıçakları bile zincirlediler Trump ve Putin geliyor! Çin'de bıçakları bile zincirlediler
Ve mutlu son Fenerbahçe, Sergio Conceiçao ile anlaştı Ve mutlu son! Fenerbahçe, Sergio Conceiçao ile anlaştı
Tarihin en büyük kripto soygunu Kim Jong Un’un kardeşi ateş püskürdü Tarihin en büyük kripto soygunu! Kim Jong Un'un kardeşi ateş püskürdü
Maç oynanırken bir anda ortaya çıktı Tribünler şaşkına döndü Maç oynanırken bir anda ortaya çıktı! Tribünler şaşkına döndü
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan olay sözler Şampiyonluklar el değiştirebilir TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan olay sözler! Şampiyonluklar el değiştirebilir
Kiev’de askeri binanın içinden gelen görüntüler ortalığı karıştırdı Kiev'de askeri binanın içinden gelen görüntüler ortalığı karıştırdı
15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: Pişman değilim, ihanet ettiği için öldürdüm 15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: Pişman değilim, ihanet ettiği için öldürdüm
Son ankette Özgür Özel’e kötü haber 14 puan birden kaybetti Son ankette Özgür Özel'e kötü haber! 14 puan birden kaybetti
10:40
Sonu galibiyet olsun Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11’ler belli oldu
Sonu galibiyet olsun! Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11'ler belli oldu
10:25
Yeniden Değerleme Oranı belli oldu Vergi, harç ve cezalara bu oran uygulanacak
Yeniden Değerleme Oranı belli oldu! Vergi, harç ve cezalara bu oran uygulanacak
10:15
Emekli ve memur zammında 4 aylık tablo netleşti İşte yeni oran
Emekli ve memur zammında 4 aylık tablo netleşti! İşte yeni oran
10:07
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
10:02
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
09:55
Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
09:53
ABD sandık başına gidiyor Trump’ın korkulu rüyası gerçek olabilir
ABD sandık başına gidiyor! Trump'ın korkulu rüyası gerçek olabilir
09:16
Son ankette Özgür Özel’e kötü haber 14 puan birden kaybetti
Son ankette Özgür Özel'e kötü haber! 14 puan birden kaybetti
09:11
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan olay sözler Şampiyonluklar el değiştirebilir
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan olay sözler! Şampiyonluklar el değiştirebilir
08:18
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun tutuklandı
Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 10:49:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Ağrı'da kış hazırlıkları ve afet riskleri Vali Bozkurt başkanlığında ele alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android