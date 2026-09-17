Ağrı Valisi Bozkurt, Soğanlı-Kocataş yolundaki 9 kilometrelik asfalt çalışmasını inceledi - Son Dakika
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Ağrı Valisi Bozkurt, Soğanlı-Kocataş yolundaki 9 kilometrelik asfalt çalışmasını inceledi

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Ağrı Valisi Bozkurt, Soğanlı-Kocataş yolundaki 9 kilometrelik asfalt çalışmasını inceledi
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Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, KÖYDES kapsamında Soğanlı-Kocataş güzergâhında sürdürülen 9 kilometrelik asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemenin ardından Gümüşyazı köyünü ziyaret eden Bozkurt, köylülerin talep ve görüşlerini dinledi.

Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, KÖYDES kapsamında Soğanlı-Kocataş güzergâhında devam eden 9 kilometrelik asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, kırsal bölgelerde sürdürülen yol çalışmalarını yerinde incelemek üzere Soğanlı-Kocataş güzergâhını ziyaret etti.

Ağrı Valisi Bozkurt, Soğanlı-Kocataş yolundaki 9 kilometrelik asfalt çalışmasını inceledi

Vali Bozkurt'a incelemeleri sırasında Vali Yardımcısı Tarık Buğra Seyhan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci ile ilgili mühendis ve uzmanlar eşlik etti.

Ağrı Valisi Bozkurt, Soğanlı-Kocataş yolundaki 9 kilometrelik asfalt çalışmasını inceledi

Soğanlı-Kocataş yolunda 9 kilometrelik asfalt çalışması KÖYDES kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında Soğanlı-Kocataş güzergâhında sürdürülen 9 kilometrelik asfalt çalışmasını inceleyen Vali Bozkurt, çalışmaların mevcut durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ağrı Valisi Bozkurt, Soğanlı-Kocataş yolundaki 9 kilometrelik asfalt çalışmasını inceledi

Saha incelemesinde yol yapım süreci, yürütülen çalışmalar ve teknik detaylar değerlendirildi.Vali Bozkurt Gümüşyazı köyünü ziyaret ettiAsfalt çalışmalarının incelenmesinin ardından Gümüşyazı köyünü ziyaret eden Vali Önder Bozkurt, köy sakinleriyle bir araya geldi.

Ağrı Valisi Bozkurt, Soğanlı-Kocataş yolundaki 9 kilometrelik asfalt çalışmasını inceledi

Vatandaşlarla sohbet eden Vali Bozkurt, köylülerin talep ve görüşlerini dinledi. Ziyarette Gümüşyazı köyünün ihtiyaçları ve vatandaşların ilettiği konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ağrı Valiliği tarafından gerçekleştirilen saha ziyaretlerinin, kent genelinde devam eden kamu yatırımları ve kırsal altyapı çalışmalarının yerinde takip edilmesi amacıyla sürdürüldüğü belirtildi.

Ağrı Valisi Bozkurt, Soğanlı-Kocataş yolundaki 9 kilometrelik asfalt çalışmasını inceledi

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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