Türkiye ve İran Sınır Güvenliği İçin Bir Araya Geldi

Ağrı ve İran’ın Makü bölgesi yetkilileri, sınır güvenliği ve iş birliği gündemiyle sınır makamları toplantısında bir araya geldi. Toplantıda, iki ülke arasındaki sınır güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Görüşmede, yasa dışı göçmen geçişlerinin önlenmesi, uyuşturucu madde kaçakçılığıyla etkin mücadele ve gümrük iş ve işlemlerinde kapasitenin artırılmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. Türkiye ve İran arasındaki sınır güvenliği ile iş birliğinin geliştirilmesine yönelik karşılıklı değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, mevcut çalışmaların yanı sıra iki ülke makamları arasında koordinasyonun güçlendirilmesi konuları da görüşüldü.

Haber: Servet Arslan