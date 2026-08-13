Türkiye ve İran Sınır Güvenliği İçin Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye ve İran Sınır Güvenliği İçin Bir Araya Geldi

Türkiye ve İran Sınır Güvenliği İçin Bir Araya Geldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı ve İran yetkilileri, sınır güvenliği iş birliği ve yasa dışı geçişlerin önlenmesini görüştü.

Ağrı ve İran’ın Makü bölgesi yetkilileri, sınır güvenliği ve iş birliği gündemiyle sınır makamları toplantısında bir araya geldi. Toplantıda, iki ülke arasındaki sınır güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

<a class='keyword-sd' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a> ve İran Sınır Güvenliği İçin Bir Araya Geldi

Görüşmede, yasa dışı göçmen geçişlerinin önlenmesi, uyuşturucu madde kaçakçılığıyla etkin mücadele ve gümrük iş ve işlemlerinde kapasitenin artırılmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. Türkiye ve İran arasındaki sınır güvenliği ile iş birliğinin geliştirilmesine yönelik karşılıklı değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, mevcut çalışmaların yanı sıra iki ülke makamları arasında koordinasyonun güçlendirilmesi konuları da görüşüldü.

Türkiye ve İran Sınır Güvenliği İçin Bir Araya Geldi

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu

Güvenlik, Türkiye, Ağrı, İran, Son Dakika

Son Dakika Ağrı Valiliği Türkiye ve İran Sınır Güvenliği İçin Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şişli’de boşanan çiftin aileleri birbirine girdi 1 kişi kadını tabanca kabzasıyla yaraladı Şişli’de boşanan çiftin aileleri birbirine girdi; 1 kişi kadını tabanca kabzasıyla yaraladı
Bitcoin’de kritik gün: Gözler bu veride olacak Bitcoin'de kritik gün: Gözler bu veride olacak
11. Anadolu Medya Ödülleri’ne Haberler.com damga vurdu İşte başarının perde arkası 11. Anadolu Medya Ödülleri'ne Haberler.com damga vurdu! İşte başarının perde arkası
Pire istilasına uğrayan sokakta kan donduran görüntüler Pire istilasına uğrayan sokakta kan donduran görüntüler
Alacak-verecek hesaplaşmasında kan aktı Alacak-verecek hesaplaşmasında kan aktı
Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı İşte çıkan karar Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar

09:24
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’e yapılan operasyondan ilk görüntüler İşte adreslerden çıkanlar
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e yapılan operasyondan ilk görüntüler! İşte adreslerden çıkanlar
09:23
Yıldız golcü İstanbul’a 2 kasa domatesle geldi Görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Yıldız golcü İstanbul'a 2 kasa domatesle geldi! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi
09:04
Süleymancıların tüm şirketlerine el konuldu
Süleymancıların tüm şirketlerine el konuldu
08:57
Bu çoçuk 17 yaşında Süper Kupa’da golünü attı, “Yeni Lukaku” dedirtti
Bu çoçuk 17 yaşında! Süper Kupa'da golünü attı, “Yeni Lukaku” dedirtti
08:38
Alihan Kuriş suç örgütüne operasyon 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Alihan Kuriş suç örgütüne operasyon! 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
08:21
’Çerçeve yasa’ sonrası ilk kriz AK Parti’den tepki geldi, DEM Parti geri adım attı
'Çerçeve yasa' sonrası ilk kriz! AK Parti'den tepki geldi, DEM Parti geri adım attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 12:07:30. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye ve İran Sınır Güvenliği İçin Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.