Ağrı'da IPA III projesi görüşüldü, 12 ilde 200 bin gencin yararlanması hedefleniyor - Son Dakika
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Ağrı'da IPA III projesi görüşüldü, 12 ilde 200 bin gencin yararlanması hedefleniyor

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Ağrı\'da IPA III projesi görüşüldü, 12 ilde 200 bin gencin yararlanması hedefleniyor
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Genel Müdür Yardımcısı Ertan Göv ve heyeti, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi'yi ziyaret ederek IPA III projelerini görüştü. Ağrı dahil 12 ilde üç yıl sürecek projelerle 15-24 yaşındaki 200 bin gencin eğitim, beceri ve istihdam olanaklarından yararlanması hedefleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Ertan Göv ve beraberindeki heyet, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi’yi ziyaret etti.

Ağrı'da IPA III projesi görüşüldü, 12 ilde 200 bin gencin yararlanması hedefleniyor

Gerçekleştirilen görüşmede, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA III) kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığının yararlanıcısı, UNICEF’in ise uygulayıcısı olduğu projeler ele alındı.

Ağrı’nın da aralarında bulunduğu 12 ilde yürütülmesi planlanan çalışmalar kapsamında, 15-24 yaş grubundaki gençlerin becerilerinin geliştirilmesi, eğitim olanaklarına erişimlerinin desteklenmesi ve istihdam fırsatlarının artırılmasına yönelik hedefler değerlendirildi.

Üç yıl boyunca sürdürülecek proje ile toplam 200 bin gencin eğitim, mesleki beceri geliştirme ve istihdam fırsatlarından yararlanmasının sağlanması hedeflenirken, bu süreçte kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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