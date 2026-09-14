Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Çakan, Uyum Haftası'nda iki okulu ziyaret etti - Son Dakika
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Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Çakan, Uyum Haftası'nda iki okulu ziyaret etti

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Çakan, Uyum Haftası\'nda iki okulu ziyaret etti
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Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, Uyum Haftası kapsamında 15 Nisan İlkokulu ve Sevimli Anaokulu'nu ziyaret ederek öğrenciler, veliler ve öğretmenlerle bir araya geldi. Çakan, okula yeni başlayan öğrencilerle sohbet edip velilerle uyum sürecini görüştü; anaokulunda etkinliklere katılıp çocuklara pamuk şekeri ikram etti.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, Uyum Haftası kapsamında 15 Nisan İlkokulu ve Sevimli Anaokulu’nu ziyaret ederek öğrenciler, veliler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Çakan, Uyum Haftası'nda iki okulu ziyaret etti

15 Nisan İlkokulu’nda sınıfları gezen Çakan, 1’inci sınıfa başlayan öğrencilerle sohbet etti, velilerle çocukların okula uyum süreci hakkında görüştü. Okulun öğretmenler odasında eğitimcilerle de bir araya gelen Çakan, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Çakan, Uyum Haftası'nda iki okulu ziyaret etti

Sevimli Anaokulu’nu da ziyaret eden Çakan, öğrencilerin katıldığı etkinliklere eşlik etti. Çocuklarla sohbet eden Çakan, çalışmalarını inceledi ve etkinliklerin ardından öğrencilere pamuk şekeri ikram etti.Çakan, yaptığı açıklamada, Uyum Haftası’nın öğrencilerin okula alışmaları ve eğitim hayatına olumlu bir başlangıç yapmaları açısından önemli olduğunu söyledi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Çakan, Uyum Haftası'nda iki okulu ziyaret etti

Öğrencilerin ilk okul deneyimlerinin eğitim hayatlarında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Çakan, “Çocuklarımızın okula başladıkları ilk günlerde yanlarında olmak, onların heyecanını paylaşmak bizler için çok önemli. Öğrencilerimizin okullarına severek gelmeleri, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla güzel bağlar kurmaları için gayret gösteriyoruz. Bu süreçte öğretmenlerimizin ilgisi ve ailelerimizin desteği çocuklarımız için büyük bir güç.” dedi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Çakan, Uyum Haftası'nda iki okulu ziyaret etti

Çakan, okul-aile iletişiminin güçlü tutulmasının öğrencilerin okula uyum sürecini kolaylaştıracağını ifade etti. Ziyaretlerde okul yöneticilerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Çakan, okulların bölümlerinde incelemelerde bulundu.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu

Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Ağrı Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Çakan, Uyum Haftası'nda iki okulu ziyaret etti - Son Dakika

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