Fırtına Vadisi\'nde Kaçak Yapılara Son!

Çamlıhemşin Fırtına Vadisi, son yıllarda artan turizm yatırımları ve özellikle Arap turistlerin yoğun ilgisiyle Rize’nin en önemli turizm merkezlerinden biri haline geldi. Bölgede turizm hareketliliğinin artmasıyla birlikte ortaya çıkan kaçak ve mevzuata aykırı yapılaşmaya karşı yürütülen çalışmalar kapsamında önemli adımlar atıldı.

180 KAÇAK YAPI YIKILDI

Fırtına Vadisi’nde gerçekleştirilen denetimler kapsamında yaklaşık 180 kaçak yapı yıkıldı. Riskli ve mevzuata aykırı yapıların kaldırılmasıyla birlikte vadide plansız yapılaşmanın önüne geçilmesi hedefleniyor.

Fırtına Vadisi için hazırlanan imar planının yürürlüğe girmesiyle birlikte bölgede planlı ve ruhsatlı yapılaşma dönemine geçildi.

200 YAPIYA RUHSAT VERİLDİ

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, bölgede yürütülen çalışmalarla birlikte artık düzenli ve ruhsatlı yapılaşmanın ön plana çıktığını belirtti.

Baydaş, bugüne kadar yaklaşık 200 yapıya yapı ruhsatı verildiğini, plan tadilatı gerçekleştirerek ruhsat başvurusunda bulunan işletmelerin de bulunduğunu ifade etti.

Yeni dönemde Fırtına Vadisi’nde turizm faaliyetlerinin kaçak yapılar yerine ruhsatlı, yasal ve planlı yapılar üzerinden yürütülmesi amaçlanıyor.

RUHSATLI YAPILAŞMA YATIRIMCININ DA ÖNÜNÜ AÇACAK

Ruhsatlı yapılaşmanın yalnızca denetim ve güvenlik açısından değil, bölgeye yatırım yapmak isteyen işletmeler açısından da önemli avantajlar sağlayacağı belirtiliyor.

Vali Baydaş, birçok hibe ve teşvik programından yararlanabilmek için yapıların ruhsatlı olmasının zorunlu olduğunu belirterek, planlı ve yasal yapılaşmanın yatırımcılar açısından da önemli bir fırsat oluşturduğuna dikkat çekti.

HEDEF DOĞAYI KORUYAN TURİZM

Rize-Artvin Havalimanı’nın hizmete girmesiyle birlikte Rize’ye yönelik turist hareketliliğinde yaşanan artış, Fırtına Vadisi’ndeki turizm yatırımlarını da hızlandırdı.

Yeni dönemde hedef; Çamlıhemşin Fırtına Vadisi’nin doğal ve kültürel dokusunu koruyarak, güvenli, planlı ve sürdürülebilir turizmi kalıcı hale getirmek.

Yaklaşık 180 kaçak yapının yıkılması ve 200 yapıya ruhsat verilmesiyle birlikte Fırtına Vadisi’nde “kaçak yapılaşma” yerine “ruhsatlı turizm” anlayışının hakim olması bekleniyor.