Ağrı Valisi Bozkurt, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zeynalov'u makamında ağırladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Azerbaycan Kars Başkonsolosu Goşgar Zeynalov, Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt'u makamında ziyaret etti. Görüşmede Türkiye-Azerbaycan kardeşlik ilişkileri, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı; Vali Bozkurt, Zeynalov'a teşekkür etti.
Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Başkonsolosu Goşgar Zeynalov, Ağrı Valisi Dr Önder Bozkurt’u makamında ziyaret etti.
Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki köklü kardelik ilişkileri, ikili ilişkiler ve bölgesel konular başta olmak üzere çeşitli hususlarda görüş alışverişinde bulunuldu.
Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Başkonsolosu Goşgar Zeynalov’dan Vali Bozkurt’a Nezaket Ziyareti
Ağrı Valisi Dr Önder Bozkurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkonsolos Goşgar Zeynalov’a nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerin iletilmesinin ardından sona erdi.
Haber: Servet Arslan
Kaynak: Haber Platformu
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