Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Başkonsolosu Goşgar Zeynalov, Ağrı Valisi Dr Önder Bozkurt’u makamında ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki köklü kardelik ilişkileri, ikili ilişkiler ve bölgesel konular başta olmak üzere çeşitli hususlarda görüş alışverişinde bulunuldu.

Azerbaycan Cumhuriyeti Kars Başkonsolosu Goşgar Zeynalov’dan Vali Bozkurt’a Nezaket Ziyareti

Ağrı Valisi Dr Önder Bozkurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkonsolos Goşgar Zeynalov’a nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerin iletilmesinin ardından sona erdi.

Haber: Servet Arslan