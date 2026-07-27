Bahçelievler Projesinde İlk Hak Sahipleri Belirlendi - Son Dakika
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Bahçelievler Projesinde İlk Hak Sahipleri Belirlendi

Bahçelievler Projesinde İlk Hak Sahipleri Belirlendi
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Gaziantep'te 20 bin bahçeli ev projesinin ilk 5 bin hak sahibi belirlendi. Noter çekimi yapıldı.

Doğayla iç içe, üretken ve huzurlu bir yaşam modeliyle kentin geleceğine değer katacak, mahalle kültürünü yaşatacak ve aileleri yeniden toprakla buluşturacak Bahçelievler için Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda ilk hak sahipleri belirlendi.

Yaklaşık 200 bin kişinin başvurduğu projenin birinci etapta yapılacak 20 bin bahçeli evin ilk 5 bin hak sahibi ve yedek 5 bin kişinin de isimleri belirlendi. Projenin diğer hak sahipleri ilerleyen günlerde noter huzurunda yapılacak çekimle belirlenecek. Sonuçlar ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gazi Konut’un resmi web sitesinde yayınlanacak.

"HALKIMIZI AKLIMIZ, KALBİMİZ VE RUHUMUZLA DİNLİYORUZ"

Kura töreninde açıklamada bulunan Başkan Fatma Şahin, çalışmanın Yeni Türkiye Yüzyılı Belediyeciliği ve Gaziantep Modeli’ni yansıttığını aktararak, "Şehir planlamasında yeşilin, bahçeli evlerin çoğaltılması, yatay mimarinin arttırılması en önemli önceliğimiz oldu. Halkın istediği talepleri görmek, dinlemek önemli. Halkımızı aklımız, kalbimiz ve ruhumuzla dinliyoruz. Bu ihtiyacı gördük ve şehir planlamasında 1 yıldan beri bu projeyi nasıl yapacağımız konuştuk. Alan belirlendikten sonra doğru modeli oluşturduk. Uygun şartlar oluşturduk. Halkımıza fiyatları sunduğumuzda büyük bir mutluluk, heyecan, umut dalgası oluşturdu. Bu birinci etap. Kimse bana çıkmadı diye üzülmesin bu devam edecek. 10 katı talep geldi" dedi.

"BUGÜNDE ÇOK ÖZEL BİR PROJEYE TANIKLIK EDİYORUZ"

Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bugün çok özel ve güzel bir gündeyiz ve şehirdeyiz. Bizler her hafta hayırsever ve kurumlarımızla protokol imzalıyoruz. Gaziantep Modeli dediğimiz model ete kemiğe bürünmüş şekilde. Her hafta karşımıza çıkıyor. Bugün de çok özel bir projeye tanıklık ediyoruz" diye konuştu.

Programda ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Gazi Konut Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Haz, projenin oluşumu, planlama süreçleri, amaçları hakkında konuşarak çalışma hakkında bilgiler verdi. Haz konuşmasında ayrıca projenin geliştirilerek talep eden herkese verilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından noter huzurunda kura çekimi bilgisayar ortamında yapıldı. Büyük heyecanla takip edilen kura çekiminde 5 bini hak sahibi 5 bini yedek olmak üzere 10 bin isim belirlendi.

Bahçelievler Projesinde İlk Hak Sahipleri BelirlendiBahçelievler Projesinde İlk Hak Sahipleri Belirlendi

HABER: Mehmet Güngördü

Kaynak: Haber Platformu

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Son Dakika Bahçelievler Bahçelievler Projesinde İlk Hak Sahipleri Belirlendi - Son Dakika

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