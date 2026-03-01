Karakoyunlular Federasyonu basın bildirisi - Son Dakika
Karakoyunlular Federasyonu basın bildirisi

01.03.2026 17:20
Karakoyunlular Federasyonu yayımladığı bildiride, "Federasyon olarak İran’a yapılan saldırıları kınıyor ve bir an önce savaşın durdurularak, sorunların diyalog yoluyla çözülmesi yönünde çağrıda bulunuyoruz." dedi.

Karakoyunlular Federasyonu'ndan Genel Başkanı Engin Önkibar imzasıyla yayımlanan basın bildirisinde şu ifadelere yer verildi:

"İran eski çağlardan günümüze kadar devam eden insanlık tarihinin merkezlerinden birinin üzerine kurulmuş kadim bir uygarlıktır. M. Ö. 6. Asırda Pers İmparatorluğu ve M. S. Üçüncü yüzyılda hüküm süren Sasaniler döneminde İran medeniyeti ortaya çıkmıştır. M. S. 650 yılı başlarından itibaren Müslüman Araplar bölgeye hâkim olmuşlardır. 963 yılında Gazneli Türkleri İran üzerinde hakimiyet kurmuş, sonrasında Selçuklularla süregelen ve farklı devlet adlarıyla devam eden Türk varlığı 1925’e kadar İran’ı yönetmiştir. İran’ı yöneten en son Türk devleti olan Kacarlar, 1925’de İngilizler tarafından yapılan darbeyle sona erdirilmiş ve yerine Pehlevi ailesi yönetime getirilmiştir. Pehleviler de 1979’da Ayetullah Humeyni taraftarlarının başlattığı isyan sonunda devrilmiş ve son şahları Rıza Pehlevi İran dışına çıkmıştır. İran İslam Cumhuriyeti adıyla kurulan yeni devlet yapılanması, ABD ve İsrail’in kara propagandalarıyla yıkılamayınca, ülkeye karşı şiddetli saldırılar başlamıştır. İran’ı elde etmek isteyen ABD ve İsrail, gayelerine ulaşmak amacıyla sivil İran halkına ve hükümetine karşı savaş başlatmıştır. Her şeyden önce, Türkiye ile komşu olan İran’ın istikrarı ve huzuru, hem bölge açısından, hem de, ülkemiz açısından son derece önemlidir. Yönetimde, İran halkının seçtiği idareciler bulunmaktadır ve yapılan dış müdahaleler, İran halkının iradesine vurulan darbedir. İran, Müslüman bir ülkedir ve nüfusunun yarıya yakını Türk’tür. Bu devlet ile 1639 tarihli Kasr-ı Şirin Antlaşmasından bu yana sınır sorunumuz olmamıştır. Zaman zaman Türkiye aleyhine politikaları olsa da her devletin kendi iç meselelerini kendi halkının çözmesi demokrasinin gereğidir. Bu doğrultuda, özellikle ABD-İsrail saldırılarının okuldaki yüzden fazla kız çocuğunun ölümüne sebep olması kabul edilemez bir durumdur. Karakoyunlular Federasyonu olarak, İran’a yapılan saldırıları kınıyor ve bir an önce savaşın durdurularak, sorunların diyalog yoluyla çözülmesi yönünde çağrıda bulunuyoruz."

