Rize Kayak Takımı Ardahan'da Başarı Elde Etti
Rize Kayak Takımı, Ardahan'da düzenlenen şampiyonayı 5 kupa ve 11 madalya ile tamamladı.
29-31 Temmuz tarihlerinde Ardahan’da gerçekleştirilen organizasyonda Rize Kayak Takımı sporcuları, farklı kategorilerde mücadele etti.
Yarışma formatı gereği Türkiye sıralamasında ilk 4 sırada bulunan sporcuların katılmadığı şampiyonada mücadele eden Rize ekibi, elde ettiği derecelerle dikkat çekti.
Çamlıhemşinli sporcuların da yer aldığı takım, organizasyonu 5 kupa ve 11 madalyayla tamamladı.
Şampiyonanın ilk gününde Ömer Asaf Durmuş, Ahmet Boran Demirci, Berat Çolak, İlayda Kızmış ve Meryem Karaman mücadele etti.
İkinci gün yarışlarında ise Ömer Asaf Durmuş, Pınar Karaman, Berat Çolak, Meryem Karaman ve Eda Hatice Bergal piste çıktı.
Genç sporcuların başarısı, aileleri ve antrenörleri tarafından sevinçle karşılandı.
Rize Kayak Takımı yetkilileri, başarıda emeği bulunan yönetici, antrenör, sporcu ve velilere teşekkür etti.
Haber Yavuz Günay
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