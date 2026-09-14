Dünya klavye şampiyonasında derece alan öğrenciler Afyonkarahisar Valisi Aktaş'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Dünya klavye şampiyonasında derece alan öğrenciler Afyonkarahisar Valisi Aktaş'ı ziyaret etti

Dünya klavye şampiyonasında derece alan öğrenciler Afyonkarahisar Valisi Aktaş\'ı ziyaret etti
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İngiltere'de düzenlenen Dünya Bilgisayar Klavye Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil ederek dünya dereceleri elde eden öğrenciler, Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Vali Aktaş, gösterdikleri performansın şehir ve ülke adına gurur verici olduğunu belirterek öğrencileri tebrik etti.

İngiltere’de gerçekleştirilen Dünya Bilgisayar Klavye Şampiyonası’nda Türkiye’yi başarıyla temsil eden ve dünya dereceleri elde eden öğrenciler, Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş ile bir araya geldi. Vali Aktaş, makamında kabul ettiği öğrencileri uluslararası organizasyonda gösterdikleri başarı nedeniyle tebrik etti.

Dünya Bilgisayar Klavye Şampiyonası’nda Türkiye adına mücadele eden öğrencilerin elde ettiği dereceler, hem eğitim camiası hem de şehir açısından önemli bir başarı olarak değerlendirildi.

İngiltere’de düzenlenen şampiyonada dünya dereceleri elde eden öğrenciler, başarılarının ardından Vali Dr. Naci Aktaş’ı ziyaret ederek elde ettikleri dereceleri ve yaşattıkları gururu paylaşma fırsatı buldu.

Ziyarette öğrencilerle bir süre görüşen Vali Aktaş, gençlerin uluslararası alanda elde ettiği başarının önemine dikkat çekti. Öğrencileri tek tek tebrik eden Aktaş, gösterdikleri performansın şehir ve ülke adına gurur verici olduğunu ifade etti.

Vali Dr. Naci Aktaş, öğrencilerin uluslararası bir organizasyonda Türkiye’yi temsil etmelerinin ve dünya dereceleri elde etmelerinin önemli olduğunu belirtti.

Gençlerin bu tür başarılarının Afyonkarahisar ve Türkiye adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu dile getiren Aktaş, öğrencilerin bundan sonraki çalışmalarında da üstün performans göstermelerini temenni etti.

Dünya Bilgisayar Klavye Şampiyonası’nda elde edilen dereceler, öğrencilerin uluslararası platformda Türkiye’yi temsil etme başarısını bir kez daha ortaya koydu. Öğrencilerin Vali Aktaş tarafından kabul edilmesiyle birlikte başarıları da makam ziyaretinde gündeme taşındı.

Uluslararası yarışmalarda elde edilen dereceler, öğrencilerin gösterdiği başarının yanı sıra Afyonkarahisar adına da dikkat çekici bir gurur tablosu oluşturdu.

İngiltere’de gerçekleştirilen Dünya Bilgisayar Klavye Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden öğrencilerin dünya dereceleriyle dönmesi, kentte memnuniyetle karşılandı. Vali Aktaş’ın öğrencileri makamında kabul ederek tebrik etmesi de gençlerin başarılarının desteklenmesi açısından anlamlı bir buluşma oldu.

Ziyaret, öğrencilerin elde ettikleri başarıların takdir edilmesi ve kendilerine yeni çalışmalarında başarı dileklerinin iletilmesiyle tamamlandı. Türkiye’yi uluslararası alanda temsil ederek dünya dereceleri elde eden öğrenciler, başarılarıyla Afyonkarahisar ve ülke adına gurur yaşattı.

Kaynak: Haber Platformu

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Son Dakika Bilgisayar Programcılığı Dünya klavye şampiyonasında derece alan öğrenciler Afyonkarahisar Valisi Aktaş'ı ziyaret etti - Son Dakika

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