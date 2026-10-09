Yeni Parti Çamlıhemşin'de Özgür Parlağı tek listeyle yeniden başkan seçildi - Son Dakika
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Yeni Parti Çamlıhemşin'de Özgür Parlağı tek listeyle yeniden başkan seçildi

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Yeni Parti Çamlıhemşin\'de Özgür Parlağı tek listeyle yeniden başkan seçildi
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Yeni Parti Çamlıhemşin İlçe Başkanlığı kongresinde tek aday olan mevcut İlçe Başkanı Özgür Parlağı, delegelerin desteğiyle yeniden seçildi. Parlağı, delegelere ve Çamlıhemşinlilere teşekkür ederek yeni dönemde ayrıştırmadan çalışacaklarını belirtti.

İl Başkanı Saltuk Deniz’in divan başkanlığında düzenlenen kongrede mevcut İlçe Başkanı Özgür Parlağı yeniden aday oldu.

Parlağı’nın tek aday olarak girdiği kongrede seçim tek listeyle gerçekleştirildi. Delegelerin desteğini alan Parlağı, yeniden Yeni Parti Çamlıhemşin İlçe Başkanı seçildi.

Kongreye Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, Fındıklı İlçe Başkanı Ali Karaalioğlu, önceki dönem bağımsız Çamlıhemşin Belediye Başkanı İdris Melek ve Rize Sendika Başkanı Dursun Dalga

Yeniden Refah Partisi İlçe Başkani Osman Kesimal  katıldı.

Yeniden başkan seçilen Parlağı, kongrenin ardından yaptığı açıklamada kendisine duyulan güven nedeniyle delegelere, üyelere, yönetimine ve Çamlıhemşinlilere teşekkür etti.

Parlağı, yeni dönemde Çamlıhemşin’in geleceği için ayrıştırmadan, herkesi dinleyerek ve ortak değerler etrafında buluşarak çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Haber: Yavuz Günay

Kaynak: Haber Platformu
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