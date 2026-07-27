18 Yıllık Bekleyiş Sonunda Tapular Verildi - Son Dakika
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18 Yıllık Bekleyiş Sonunda Tapular Verildi

18 Yıllık Bekleyiş Sonunda Tapular Verildi
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Muş'un Bulanık ilçesinde, 18 yıl bekleyen vatandaşlara yeni yerleşim yerlerine tapuları dağıtıldı.

Muş'un Bulanık ilçesi Dokuzpınar köyünde, 2008 yılında Alparslan-1 Barajı'nın suları altında kalan yerleşim alanındaki hak sahipleri, 18 yıl süren bekleyişin ardından yeni yerleşim yerlerine ait tapularına kavuştu.

Bulanık Kaymakamlığı Toplantı Salonu'ndaki tapu dağıtım törenine Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Bulanık Tapu Müdürü Harbi Kaplan, Dokuzpınar Köyü Muhtarı Aydın Saatçi, Dokuzpınarlı iş insanı Cemil Alimoğlu ile çok sayıda hak sahibi vatandaş katıldı. Törende konuşan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, vatandaşların 18 yıldır tapularını beklediğini belirterek, sürecin tamamlanması için yoğun çaba gösterildiğini söyledi. Kaymakam Koşansu, "18 yıldır tapularınızı alamıyordunuz. Muhtarımızın büyük gayretleri oldu, bizler de bu süreçte kendisine destek verdik ve gerekli çalışmaları yürüttük. Bugün sizlerin bu sevincine ortak olmak istedik. Dokuzpınar'ın çeşitli sorunları bulunuyor. Bunların çözümü için elimizden gelen tüm gayreti göstermeye devam edeceğiz. En önemli taleplerinizden biri olan yol konusunda da Valimizin koordinasyonunda 18 kilometrelik asfalt yol çalışması başlatıldı. Ayrıca bu yıl en büyük yatırımlardan birini Dokuzpınar köyüne gerçekleştirdik. Tapularınızın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, sağlık, huzur ve mutluluk içinde kullanmanızı temenni ediyorum" dedi.

Dokuzpınar Köyü Muhtarı Aydın Saatçi ise konuşmasında, tapu sürecinin sonuçlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Allah Kaymakamımızdan razı olsun. Bu süreçte bize büyük destek verdi. Yeni yerleşim yerimizin tapularının alınması konusunda önemli katkılar sağladı. Köyümüz adına kendisine teşekkür ediyorum. Ayrıca yolumuzun stabilize yapılacağı ve önümüzdeki yıl asfaltlanacağı sözünü de aldık. İnşallah bu çalışmalar da en kısa sürede tamamlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Tapusunu teslim alan vatandaşlardan Salih Saatçi de, "18 yıl sonra ilk kez tapumuza kavuştuk. Çok mutluyuz ve heyecanlıyız. Kaymakamımız Ömer Övünç Koşansu'na, muhtarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kaymakam Ömer Övünç Koşansu tarafından 84 hak sahibine tapuları teslim edildi. Tören sonunda vatandaşlar taleplerini Kaymakam Koşansu'ya iletirken, program toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bulanık, Çevre, Muş, Son Dakika

Son Dakika Çevre 18 Yıllık Bekleyiş Sonunda Tapular Verildi - Son Dakika

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