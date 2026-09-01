2026-2027 Balıkçılık Sezonu Başladı - Son Dakika
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2026-2027 Balıkçılık Sezonu Başladı

2026-2027 Balıkçılık Sezonu Başladı
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Amasra'da düzenlenen törenle 2026-2027 balıkçılık av sezonu açıldı; balıkçılar denize açıldı.

2026-2027 Balıkçılık Av Sezonu, Bartın'ın Amasra ilçesinde düzenlenen törenle başladı. 15 Nisan'da başlayan av yasağının 1 Eylül itibarıyla sona ermesiyle birlikte balıkçılar, "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.

Amasra Büyük Liman'da düzenlenen sezon açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bartın'da denizden 1.500 bin tona yakın ürün elde edildi

Programda konuşan Bartın İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Türkmen, 2025 yılında Türkiye'nin su ürünleri üretiminin 1 milyon tonu aşarak tüm zamanların rekoruna ulaştığını söyledi.

Bartın'ın 59 kilometrelik sahil şeridine sahip olduğunu belirten Türkmen, 2025 yılında avcılık yoluyla yaklaşık 1.450 ton deniz balığı üretildiğini ifade etti.

Türkmen, diğer deniz ürünleri, özellikle deniz salyangozu avcılığında yaklaşık 240 ton, yetiştiricilik yoluyla ise 17,5 ton üretim gerçekleştirildiğini kaydetti.

Bu rakamların Bartın'ın su ürünleri sektöründeki potansiyelini ve balıkçılığın kent ekonomisindeki önemini ortaya koyduğunu belirten Türkmen, denizlerden geçimini sağlayan balıkçıların sektörün en önemli unsurlarından biri olduğunu dile getirdi.

Aldatmaz: "Vira Bismillah diyoruz"

AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz da yeni av sezonunun balıkçılar için bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Bartın'daki balıkçılık faaliyetleri ve yatırımlarına destek olmak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Aldatmaz, Kurucaşile Tekkeönü Balıkçı Barınağı'nda tarama çalışması yapılacağını, Amasra Küçük Limanı'nda da tarama gerçekleştirileceğini söyledi.

Balıkçı barınaklarının ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Aldatmaz, "Vira Bismillah diyor ve sezonumuzun hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Arslan: "Geleceğimizi güvence altına almalıyız"

Bartın Valisi Nurtaç Arslan ise balıkçılığın yalnızca ekonomik açıdan değil, kıyı kentlerinin sosyal ve kültürel hayatı açısından da önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Bartın'da balıkçılık kültürünün yaşatılmasının kendileri için ayrı bir değer taşıdığını belirten Arslan, bilinçli avcılığın önemine dikkat çekti.

Arslan, "Bilinçli bir şekilde avlandığımız sürece geleceğimizi de güvence altına almış olacağız. Tüm balıkçılarımıza hayırlı, bereketli ve bol kazançlı bir sezon diliyorum" ifadelerini kullandı.

Balıkçılar denize açıldı

Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü tarafından yeni av sezonunun kazasız ve bereketli geçmesi için dua edildi.

Törenin sonunda protokol üyeleri ve basın mensupları balıkçı tekneleriyle denize açıldı. Yeni av sezonunun başlamasıyla birlikte Amasra'da tekneler yeniden denizle buluşurken, balıkçılar bereketli bir sezon umuduyla ağlarını denize bırakmaya başladı.

Kaynak: İHA

Balıkçılık, Politika, Ekonomi, Amasra, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre 2026-2027 Balıkçılık Sezonu Başladı - Son Dakika

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