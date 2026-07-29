2026 Bol Tohum Yılı - Son Dakika
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2026 Bol Tohum Yılı

2026 Bol Tohum Yılı
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Sinop'ta kozalak sayımları, 2026'nın karaçam için bol tohum yılı olacağını tespit etti.

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Durağan ilçesinde gerçekleştirilen kozalak sayımları sonucunda, 2026 yılının karaçam ormanları için "Bol Tohum Yılı" olacağı tespit edildi.

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Durağan Orman İşletme Müdürlüğü, Aydoğan Orman İşletme Şefliği sorumluluk alanında bulunan 190 No'lu bölmedeki karaçam doğal gençleştirme sahasında yapılan çalışmalar kapsamında kozalak sayımları gerçekleştirildi.

Yaklaşık iki yıllık gelişim sürecini tamamlayan kozalaklar üzerinde yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda elde edilen veriler, 2026 yılının karaçam türü açısından bol tohum yılı olacağını ortaya koydu. Elde edilen sonuçların, bölgede yürütülecek doğal gençleştirme çalışmalarının planlanmasında önemli rol oynayacağı belirtildi.

Yetkililer, bol tohum yılı verileri doğrultusunda uygulanacak tohumlama kesimleri ve diğer silvikültürel çalışmaların uygun zamanlarda gerçekleştirileceğini ifade etti. Böylece karaçam ormanlarının doğal yollarla sağlıklı, güçlü ve sürdürülebilir şekilde yenilenmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bilimsel veriler ışığında yürütülen doğal gençleştirme çalışmalarıyla ormanların geleceğe taşınmasının amaçlandığı vurgulanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir orman yönetimi çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

Karaçam, Çevre, Sinop, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre 2026 Bol Tohum Yılı - Son Dakika

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