5 Ekim 2026'da MSKÜ'deki COP31 Çalıştayı MİDUG girişimini başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

5 Ekim 2026'da MSKÜ'deki COP31 Çalıştayı MİDUG girişimini başlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
5 Ekim 2026\'da MSKÜ\'deki COP31 Çalıştayı MİDUG girişimini başlattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MSKÜ'de 5 Ekim 2026'da düzenlenen COP31 Çalıştayı, MİDUG-Muğla İklim Direnci ve Uyum Girişimi'nin başlangıcı oldu. MİDUG, disiplinlerarası çalışmaları ortak çatıda buluşturmayı ve Muğla'nın iklim direncine katkı sağlamayı hedefliyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde (MSKÜ), COP31 öncesi hazırlık çalışmaları kapsamında düzenlenen COP31 Çalıştayı, 5 Ekim 2026 tarihinde AKM D Salonu'nda gerçekleştirildi.

Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü tarafından organize edilen çalıştay; akademisyenleri, öğrencileri, öğrenci topluluklarını ve çeşitli kurum ve kuruluşlardan katılımcıları iklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve iklim direnci odağında bir araya getirdi.

Çalıştay aynı zamanda, Üniversitenin COP31 sürecindeki çalışmalarını uzun vadeli ve disiplinlerarası bir yapıya dönüştürmek amacıyla oluşturulan MİDUG-Muğla İklim Direnci ve Uyum Girişimi'nin başlangıcı oldu. MİDUG ile farklı disiplinlerde yürütülen çalışmaların ortak bir çatı altında buluşturulması, yeni iş birliklerinin geliştirilmesi ve bilimsel bilginin Muğla'nın iklim direncine katkı sağlayacak uygulamalara dönüştürülmesi hedefleniyor.

Gün boyunca gerçekleştirilen sunumlarda; geçmiş iklim ve antik su yönetiminden kıyı ve sulak alanlara, kampüs bostanından, sürdürülebilir turizme gençlik çalışmalarından temiz enerji ile sıfır atık ve geri dönüşüme, akıllı kent teknolojilerinden sanat ve sürdürülebilirliğe kadar çok farklı konular ele alındı. Çalıştayda öğrenci projelerinin sözlü ve poster sunumlarına da yer verilerek, öğrencilerin sürdürülebilirlik ve iklim çalışmalarındaki aktif rolü öne çıkarıldı.

Bilimden Toplumsal Etkileşime Ortak Çalışma

Etkinlik kapsamında öğrenci toplulukları da stant açarak çalışmalarını katılımcılarla paylaştı. Üniversite öğrencilerinin yanı sıra Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinin ve çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla farklı yaş ve deneyim grupları arasında etkileşim sağlandı.

Çalıştayın son bölümünde düzenlenen "Proje Buluşmaları: Akademisyenler ve Öğrenciler Bir Arada" oturumunda öğrenciler proje ekipleriyle doğrudan bir araya geldi. Öğrencilerin projelere katkı sunabilecekleri alanlar ve COP31'e kadar yürütülebilecek çalışmalar değerlendirildi.

Ardından gerçekleştirilen ortak değerlendirmede disiplinler arası iş birliği imkanları ve yeni proje fikirleri ele alındı.

COP31'i bir varış noktası değil, yeni iş birlikleri için bir başlangıç olarak gören MSKÜ; MİDUG ile bilim, öğrenci katılımı, uygulama ve toplumsal etkileşimi bir araya getirerek Muğla'nın iklim direncine uzun vadeli katkı sunmayı hedefliyor.

Kaynak: İHA
EtkinlikGüncelEğitimCOP31MuğlaÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uygulama noktasında silahlı saldırı 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı Uygulama noktasında silahlı saldırı! 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı
20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş 20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş
Kadıköy Boğası, Bülent Ersoy’a “Abla“ dedi Ünlü sanatçının cevabı olay oldu Kadıköy Boğası, Bülent Ersoy'a "Abla" dedi! Ünlü sanatçının cevabı olay oldu
Türkiye’de denizden hazine çıktı Hemen teslim etti Türkiye'de denizden hazine çıktı! Hemen teslim etti
Fuhuş suçlamasıyla yakalandı Sabıka fotoğrafı ülkede gündeme oturdu Fuhuş suçlamasıyla yakalandı! Sabıka fotoğrafı ülkede gündeme oturdu
Meğer onu Türkiye’ye Acun Ilıcalı getirmiş: Yayılmasının tek sebebi benim Meğer onu Türkiye'ye Acun Ilıcalı getirmiş: Yayılmasının tek sebebi benim
14:13
İşte Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı’nın evinden çıkan paralar
İşte Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı'nın evinden çıkan paralar
13:58
TFF’de bir istifa daha Hacıosmanoğlu’nun yeğeni görevi bıraktı
TFF'de bir istifa daha! Hacıosmanoğlu'nun yeğeni görevi bıraktı
13:36
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek
13:26
İzmir paylaşımı başını yaktı Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
İzmir paylaşımı başını yaktı! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
13:25
Devreye İlkay Gündoğan girdi Galatasaray’dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer
Devreye İlkay Gündoğan girdi! Galatasaray'dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer
13:18
İstanbul’da lisede kavga Ekipler olay yerine sevk edildi
İstanbul'da lisede kavga! Ekipler olay yerine sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 14:28:24. #.0.3#
SON DAKİKA: 5 Ekim 2026'da MSKÜ'deki COP31 Çalıştayı MİDUG girişimini başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei