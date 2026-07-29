6 mahallenin kullandığı trafik kazalarına sebeh olan keskin viraj, dinamitlerle yıkıldı - Son Dakika
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6 mahallenin kullandığı trafik kazalarına sebeh olan keskin viraj, dinamitlerle yıkıldı

6 mahallenin kullandığı trafik kazalarına sebeh olan keskin viraj, dinamitlerle yıkıldı
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Adana’nın Feke ilçesinde yıllardır trafik kazalarıyla gündeme gelen keskin virajın ortadan kaldırılması için dev kaya kütlesi kontrollü şekilde patlatıldı.

Adana'nın Feke ilçesinde yıllardır trafik kazalarıyla gündeme gelen keskin virajın ortadan kaldırılması için dev kaya kütlesi kontrollü şekilde patlatıldı. 6 mahallenin kullandığı yolun genişletilmesi amacıyla gerçekleştirilen patlamada yükselen toz bulutu ve savrulan kaya parçaları dronla görüntülendi.

Toros Dağları'nın sarp coğrafyasında yer alan Feke ilçesine bağlı Güzpınarı Mahallesi'nde, sürücüler için tehlike oluşturan keskin virajın kaldırılması için çalışma başlatıldı. Feke Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle kaldırılması mümkün olmayan kaya kütlesini kontrollü patlatmayla parçaladı. Patlamanın ardından iş makineleri bölgede yol genişletme çalışmalarına başladı. Virajın tamamen kaldırılmasıyla 6 mahallenin ulaşımını sağlayan güzergahın daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Patlama anında metrelerce yükselen toz bulutu ve parçalanan kaya kütlesi dronla havadan görüntülendi.

"Ahdım olsun burayı yıkacağım demiştim"

Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, seçim döneminde vatandaşlara verdikleri sözleri yerine getirmeye devam ettiklerini belirterek, "Seçim öncesinde söz verdiğimiz hizmetleri tek tek hayata geçiriyoruz. 'Aşk ile çalışan yorulmaz' diyerek ilçemizin her noktasında çalışıyoruz. Altı mahallemizin ortak kullandığı bu yolda çok tehlikeli bir viraj vardı. Daha önce muhtarımızla burada inceleme yapmış ve 'Ahdım olsun burayı yıkacağım' demiştim. Bugün o sözümüzü yerine getiriyoruz. Bu kayayı kontrollü şekilde patlatarak yolu genişletiyoruz. Cumhurbaşkanımızın bizlere verdiği hedefler doğrultusunda gece gündüz demeden 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın can güvenliği bizim için her şeyden önce geliyor" dedi.

"Ben de bu virajda kaza yaptım"

Güzpınarı Mahalle Muhtarı Aydın Görür ise virajın uzun yıllardır sürücüler için tehlike oluşturduğunu ifade ederek, "Burası çok tehlikeli bir virajdı. Ben de burada trafik kazası geçirdim. Mahalle sakinlerimiz sürekli sıkıntı yaşıyordu. Allah razı olsun, belediye başkanımız ve ekibi önemli bir sorunumuzu çözüyor. Yol tamamlandığında vatandaşlarımız çok daha güvenli ulaşım sağlayacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre 6 mahallenin kullandığı trafik kazalarına sebeh olan keskin viraj, dinamitlerle yıkıldı - Son Dakika

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