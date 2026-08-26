Üniversite yıllarca araziyi işgal etti, belediye istimlak etmeden bulvar geçirdi, şimdi de başkası karpuz ekti

Adana'da Çukurova Üniversitesinin yıllar önce işgal ettiği ve Büyükşehir Belediyesinin de istimlak etmeden bulvar geçirdiği arazinin sahibi Fadime Köseler, izni olmadan bu kez de bazı şahısların araziye karpuz ektiğini, şikayetçi olduğunu söyledi.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde Çukurova Üniversitesinin kamulaştırma yapmadan vatandaşlara ait araziyi kullandığı iddiası ve ardından arazinin bir bölümüne Büyükşehir Belediyesi tarafından istimlak edilmeden bulvar yapılmasıyla gündeme gelen 544 dönümlük arazide bu kez de yeni bir sorun ortaya çıktı. Arazi hissedarlarından Fadime Köseler, tapusu kendisine ve diğer hissedarlara ait olan arazinin tanımadığı kişiler tarafından ekilip biçildiğini, kendilerine ait olmayan araziyi kullanan kişilerin kendisini tehdit ettiğini öne sürerek yetkililerden işlem yapılmasını istedi.

"Ekmediğim arazinin vergisini ben neden ödüyorum?"

Köseler, daha önce yol için belediyeyle, şimdi ise tanımadığı insanlarla karşı karşıya geldiğini söyleyerek, "Burası benim özel arazim ve tapularım mevcut. Kendi işlemediğim ekmediğim kullanamadığım araziyi isimlerini bildiğim ve şikayette bulunduğum insanlar ekmişler. Aradım konuştum beni tehdit ettiler. Hiçbir işlem yapamayacağımı kimsenin onlara dokunamayacağını ve bu arazileri kendilerinin ekip biçeceğini beyan ettiler. Onlara vergilerini benim ödediğimi, parayı onların aldığını söyledim. Benim işlemediğim ekmediğim arazinin vergisini ben neden ödüyorum? Şikayet ettim. Şikayet ettikten sonra mahsulü kaldırmış ve diğer malzemelerini burada bırakmış. Hiçbir hakkı olmayan bir insan benim arazimi ekiyor biçiyor kaldırıyor. Ben bunun vergisini ödüyorum" dedi.

"Çıkın dediğim için beni ölümle tehdit ettiler"

Arazinin mahkemelik olduğunu ve mahkemeyi kazandıklarını dile getiren Fadime Köseler, "Buradan devletime sesleniyorum. Elimde mahkeme kağıtlarım var. Devletimden bu insanlar hakkında gerekenin yapılmasını istiyorum. Burası arsa vasıflı, tarla vasıflı değil. Şahsın hala ifadesi alınmamış karakola gitmemiş. Burası bizim kendi özel mülkümüz. Bu arazi için elli yıl üniversiteyle karşı karşıya geldik. Elli yıl önce başlayan dava sonuçlandı ve davayı kazandık. Bu insanları hiç tanımıyoruz. Hisse sahibi değiller tapuları yok. Bunlarla iki yıldır mücadele ediyorum. Çıkın dediğim için beni ölümle tehdit ettiler. Benim ödediğim vergilerimin dekontları var. Arsamın etrafını çevirmek istediğimde Büyükşehir Belediyesi zabıtası bana burayı çeviremeyeceğimi söyledi. Burası 544 dönüm arazi. Kaç tane hissedarız burada. Hiç kimse burayı ekemiyor kullanamıyor. Vergisini hissedarlar ödüyor. Dışarıdaki insanlar ekip kaldırıp parayı cebine katıyor" şeklinde konuştu.