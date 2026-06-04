Mahallelinin toz isyanı: Yapılmayan yola halı serdiler - Son Dakika
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Mahallelinin toz isyanı: Yapılmayan yola halı serdiler

Mahallelinin toz isyanı: Yapılmayan yola halı serdiler
04.06.2026 10:23  Güncelleme: 10:24
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Adana Seyhan'da aylardır asfaltlanmayan sokakta yoğun tozdan bunalan vatandaşlar, çareyi yola halı sermekte buldu. Mahalle sakinleri ve esnaf, yolun bir an önce yapılmasını talep ediyor.

Adana'da Seyhan Belediyesince aylardır asfaltlanmayan sokağa vatandaşlar halı serip tozdan korunmaya çalıştı.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Havuzlubahçe Mahallesi'nde yolun yapılmaması, mahalleliyi adeta canından bezdirdi. İddiaya göre, altyapı çalışmaları kapsamında kazılan sokak, aylar geçmesine rağmen asfaltlanmadı. Yaz sıcaklarıyla birlikte yoldan kalkan yoğun toz hem esnafı hem de mahalle sakinlerini adeta isyan ettirdi. Çözüm bulamayan vatandaşlar ise sokağın çeşitli noktalarına halılar sererek tozun havaya kalkmasını önlemeye çalıştı.

Sokağın baştan sona halılarla kaplandığı görüntü dikkat çekerken, vatandaşlar yaşadıkları mağduriyete tepki gösterdi. Araçların geçtiği yolda oluşan yoğun toz nedeniyle evlerin, iş yerlerinin ve araçların sürekli kirlendiğini belirten mahalle sakinleri, yolun bir an önce yapılmasını istedi.

"Mobilyacının mobilyası görünmüyor"

Mahalle sakinlerinden Gülşen Göker, aylardır aynı sorunu yaşadıklarını belirterek, "Kaç aydır bunlarla savaşıyoruz. Mobilyacının mobilyası tozdan görünmüyor. Toz kalkmasın diye halı serildi. Yolumuzun yapılmasını istiyoruz. Böyle bir yaşam mı olur? Hangi çağda yaşıyoruz" dedi.

"Evlere kadar toz doluyor"

Binnaz Cömertpay ise mahalle halkının ortak talebinin yolun yapılması olduğunu ifade ederek, "Bütün halk buranın yapılmasını istiyor. Yoldan toz geldiği için halılar serildi. Evlere kadar toz geliyor" diye konuştu.

"Esnaf satış yapamaz hale geldi"

Mahalle esnafından Aşkın İşgüdar da durumun yıllardır çözülemeyen bir sorun olduğunu belirterek, "Havuzlubahçe'nin kaderi bu. Bir boru döşüyorlar ama üzerini kapatan yok. Tozdan esnaf çalışamıyor. Toz olduğunda müşteri gelmiyor, esnaf malını satamıyor. Çocuğumu okuldan getirirken ağzını yüzünü kapatıyorum. Bu sadece bir sokakta değil, ara sokakların birçoğunda aynı sorun var" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, Seyhan, Adana, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Mahallelinin toz isyanı: Yapılmayan yola halı serdiler - Son Dakika

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