Mahalle arasındaki arsa çöplüğe döndü, vatandaşlar tepki gösterdi

Adana'nın Seyhan ilçesinde vatandaşlar boş arsaya dökülen çöp nedeniyle kötü koku ve haşere sorunu yaşadıklarını belirterek belediyeye tepki gösterdi.

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde geniş bir arsanın hafriyat ve çöplerle dolması mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Moloz, evsel atık ve gelişigüzel bırakılan çöpler nedeniyle üstü açık çöplüğü andıran alan nedeniyle kötü koku oluştuğunu belirten vatandaşlar, fare ve haşerelerin de çoğaldığını söyleyerek Seyhan Belediyesi'ne çağrıda bulundu.

"Bu yığıntıların çoğu belediyenin kendisinin"

Mahalle sakinlerinden Kemal Kocabey, "Belediye yığıntılarını buraya atıyor. Biz kendilerine burada ekmek fırını olduğunu ve bu yığıntıları buraya atmamaları gerektiğini defalarca söyledik. Böcek ve fare oluyor burada. Seyhan Belediyesi buraya hiç el atmadı. Belediyenin gelip bu yığıntıları buradan kaldırması, buraya bunları dökmemesi lazım ama belediyenin kendisi ve vatandaşlar gelip buraya döküyor. Biz defalarca şikayette bulunduk ama kimse ilgilenmedi. Bu yığıntıların çoğu belediyenin kendisinin. Bir an önce gelip bu pislikleri kaldırsınlar. Herkes gelip buraya çöplerini atıyor" dedi.

"Defalarca şikayet ettik ama durum değişmiyor"

Emrah Ertan ise "Mahalleli olarak bu durumdan rahatsızız. Belediye bu duruma el atmıyor. Biz ve komşularımız defalarca şikayet ettik ama durum değişmiyor, kimse ilgilenmiyor. Belediye yardım etsin, gelip burayı temizlesin. Evimiz fareden sinekten geçilmiyor. Moloz yığınlarını kaldırmıyorlar bari çöplerimizi alsınlar ama onu da yapmıyorlar, belediye çalışmıyor" şeklinde konuştu. - ADANA