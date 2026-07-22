Adana'da Çocuklar Sulama Kanalında Serinliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Çocuklar Sulama Kanalında Serinliyor

22.07.2026 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

43 dereceyi bulan sıcaklıkta çocuklar, küçük sulama kanalında serinleyip güneşleniyor.

Adana'da hissedilen sıcaklığın 43 dereceye ulaşmasıyla birlikte bunaltıcı sıcaktan kaçan çocuklar, boğulma riskinin daha düşük olduğu küçük sulama kanalında serinledi. Çocukların kanal kenarındaki kaldırımda güneşlenmesi ise ilginç görüntüler oluşturdu.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da yüksek nemin etkisiyle hissedilen sıcaklığın 43 dereceye kadar yükseldiği kentte, gölgede termometreler 36 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan çocuklar, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'ndeki küçük sulama kanalına akın etti.

Yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla kanal ve çevresi çocuklar için adeta plaja döndü. Kimi çocuklar suya girerek serinlerken, kimileri ise kanal kenarındaki kaldırımı güneşlenme alanı olarak kullandı. Çocukların kaldırımda güneşlendikten sonra yeniden suya atlaması renkli görüntüler oluşturdu.

Kanalda serinleyen çocuklardan Sacit Tabban, "Hava çok sıcak o nedenle burada yüzüyoruz. Büyük sulama kanalı tehlikeli, burası daha az tehlikeli olduğu için geliyoruz" dedi.

Hüseyin Çeyha ise, "Havuza gidemiyoruz biz de buraya gelip serinliyoruz. Hava çok sıcak, sulama kanalları tehlikeli ama burada sorun yok" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, bu yıl Adana'da sulama kanallarında serinlemek isterken 14 kişinin boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Güvenlik, Adana, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Adana'da Çocuklar Sulama Kanalında Serinliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 asker öğrenci vefat etti, 3’ü tedavi altında 1 asker öğrenci vefat etti, 3'ü tedavi altında
Aracını muayeneye götüreceklere uyarı Aracını muayeneye götüreceklere uyarı
Bir rögar kapağı her şeyi mahvetmeye yetti: Onca emek bir anda çöp oldu Bir rögar kapağı her şeyi mahvetmeye yetti: Onca emek bir anda çöp oldu
Levent Üzümcü’den sosyal medya açıklaması Levent Üzümcü'den sosyal medya açıklaması
Türkiye’de 5 şehir yön değiştirdi İstanbul ve Ankara’nın ağırlık merkezleri kaydı Türkiye'de 5 şehir yön değiştirdi! İstanbul ve Ankara'nın ağırlık merkezleri kaydı
Spor gazetecisi önce vuruldu, sonra yakıldı Spor gazetecisi önce vuruldu, sonra yakıldı

11:34
İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş’ın aylık kazancı
İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş'ın aylık kazancı
11:04
Güven Hokna’dan Survivor Seren Ay’a olay yorum: Denizi pisletiyorsun
Güven Hokna’dan Survivor Seren Ay'a olay yorum: Denizi pisletiyorsun
10:55
Çankaya Belediyesi soruşturması İstanbul’a uzandı Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında
Çankaya Belediyesi soruşturması İstanbul'a uzandı! Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında
10:41
Ankara’da eğitim helikopteri düştü Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Ankara'da eğitim helikopteri düştü! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
10:36
Rusya’yı felç eden yangın Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
Rusya'yı felç eden yangın! Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
10:35
Özgür Özel’in yeni parti kararı sonrası ilk anket Dikkat çeken rakamlar
Özgür Özel'in yeni parti kararı sonrası ilk anket! Dikkat çeken rakamlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 11:55:29. #7.13#
SON DAKİKA: Adana'da Çocuklar Sulama Kanalında Serinliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.