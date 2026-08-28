Çukur ve tozdan bıktılar, sokağa halı serip suladılar

Adana'da bozuk ve çukurlarla dolu yollar mahalle sakinlerini isyan ettirdi. Sokağa halı serip yolu sulayarak belediyeye tepki gösteren mahalle sakinleri, "Artık çukurları ezberledik. Misafir geldiğinde çukurlara göre 'sağa dön, sola dön' diyoruz, çukurları artık adımız gibi biliyoruz" dedi.

Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde bozuk ve çukurlarla dolu yollar mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Tozdan da şikayetçi olan mahalleli, sokağa halı serip yolu sulayarak belediyeye tepki gösterdi. Araçların ilerlemekte güçlük çektiğini belirten mahalle sakinleri, çukurları ezberlediklerini ve çukurlara göre yol tarif ettiklerini söyleyerek adeta isyan etti.

"Seyhan Belediyesi'nden yetkili bir kişi gelip ilgilensin"

Mahalle sakinlerinden Yıldız Ocakçıoğlu, uzun yıllardır mahallede yaşadığını söyleyerek, "Ben bu mahallenin çocuğuyum. Bugün en kırsal yerlere gidin, dağ yollarında bile yollar yapılmış, merkezdeki yolun haline bakın. Mahalle muhtarına eşim iki defa gitti. Muhtar bize ihale olacağını ve yolların yapılacağını, beklememiz gerektiğini söyledi. Bir sürü bahane ürettiler. Şu anda merkezde şu durumdayız. Seyhan Belediyesi'nden yetkili bir kişi gelip ilgilensin, bize hizmet versin. AK Parti'den birini getirsinler belediyeye. Görün bakın hizmet nasıl olacak" dedi.

"Bizden vergi almasınlar, ben para toplayıp parke yaptıracağım"

30 senedir mahallede yaşadığını dile getiren Döndü Ünal, "Arabam geçemiyor buradan, motosikletliler geçemiyor. Gerçekten bıktık usandık. Yakında çocuklar okula başlayacak. Bu pisliğin içinde nasıl götüreceğiz? Muhtarlığa, belediyeye, her yere başvurduk. Seyhan Belediyesine de başvurduk. Belediye bir şey yapmıyor. Adana'nın sıcağında neden rezillik çekiyoruz? Bizden vergi almasınlar, ben para toplayıp bu mahalleye parke yaptıracağım. Rica ediyoruz bir yetkili gelsin" şeklinde konuştu.

"Misafir geldiğinde çukurlara göre 'sağa dön sola dön' diyoruz"

Pislikten ve tozdan yatamadıklarını aktaran Gökhan Serttaş ise, "İnsanlar evdeki halılarını indiriyor. Arabalar çukurdan geçemiyor. Mahalleli rahatsız. Evdeki halılarını buraya koyuyorlar, İnsanlar evde yatamıyor, pencereler kapalı, hastamız var. Seçim zamanı geldiğinde oy istiyorlar. Seçim bittiğinde ise belediye ortada yok. Mahalleli çok rezil bir durumda. Artık çukurları ezberledik. Misafir geldiğinde çukurlara göre 'sağa dön sola dön' diyoruz, çukurları artık adımız gibi biliyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık. Seçim zamanı gelmeyin, mahallemize bakmıyorsanız gelmeyin" ifadelerini kullandı.

"Burada aracımın lastiği ve jantı hasar gördü"

Fatih Erdem ise Adana'nın merkezinde bir mahallenin bu durumda olmasını eleştirerek, "Belediyenin en kısa sürede gerekeni yapmasını rica ediyorum. Daha 3 gün önce burada aracımın lastiği ve jantı hasar gördü. Ben gidip 7 bin TL'ye lastik aldım" dedi.