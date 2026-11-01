Adana\'da gece yiyecek arayan tilki cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Adana'da gece yiyecek arayan tilki cep telefonu kamerasıyla kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da dün gece Çukurova Üniversitesi yerleşkesine gelen tilki, çevrede bir süre dolaşarak yiyecek aradı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedilen tilki, daha sonra gözden kayboldu.
Adana'da gece yiyecek arayan tilki, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Dün gece Çukurova Üniversitesi yerleşkesine gelen tilki, çevrede bir süre dolaşarak yiyecek aradı. Yerleşke içerisinde gezinen tilki, bir süre sonra gözden kayboldu. Tilkinin yerleşkedeki gezintisi ise o sırada bölgede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: İHA
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