Adana'da gece yiyecek arayan tilki cep telefonu kamerasıyla kaydedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Adana'da gece yiyecek arayan tilki cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Adana\'da gece yiyecek arayan tilki cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Adana\'da gece yiyecek arayan tilki cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
Haber Videosu

Adana'da dün gece Çukurova Üniversitesi yerleşkesine gelen tilki, çevrede bir süre dolaşarak yiyecek aradı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedilen tilki, daha sonra gözden kayboldu.

Adana'da gece yiyecek arayan tilki, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Dün gece Çukurova Üniversitesi yerleşkesine gelen tilki, çevrede bir süre dolaşarak yiyecek aradı. Yerleşke içerisinde gezinen tilki, bir süre sonra gözden kayboldu. Tilkinin yerleşkedeki gezintisi ise o sırada bölgede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İHA
Çukurova ÜniversitesiCep TelefonuGüncelAdanaYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü Hayatının sürprizini yaşadı Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü! Hayatının sürprizini yaşadı
Miçotakis BMGK’da harita açıp hedef aldı, Türkiye’den tek cümlelik yanıt geldi Miçotakis BMGK'da harita açıp hedef aldı, Türkiye'den tek cümlelik yanıt geldi
Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor
Göztepe’ye kaybeden Fenerbahçe’de yönetim harekete geçti Göztepe'ye kaybeden Fenerbahçe'de yönetim harekete geçti
Bayern Münih-Borussia Dortmund maçında müthiş son Her şey 89. dakikada değişti Bayern Münih-Borussia Dortmund maçında müthiş son! Her şey 89. dakikada değişti
Türkiye’nin en büyüklerindendi: 46 yıllık yatak devi iflas etti Türkiye'nin en büyüklerindendi: 46 yıllık yatak devi iflas etti
Orhan Gencebay ve Tarkan’ın “Hatasız Kul Olmaz” düeti mest etti Orhan Gencebay ve Tarkan'ın “Hatasız Kul Olmaz” düeti mest etti
09:47
Fren yerine gaza bastı, 3 metreden bahçeye düştü Alkollü sürücüye ceza yağdı
Fren yerine gaza bastı, 3 metreden bahçeye düştü! Alkollü sürücüye ceza yağdı
09:33
İmralı Heyeti Üyesi Mithat Sancar: Abdullah Öcalan, İmralı’daki yeni yerine geçti
İmralı Heyeti Üyesi Mithat Sancar: Abdullah Öcalan, İmralı’daki yeni yerine geçti
09:25
Erdoğan imzaladı 3 üst düzey isim görevden alındı
Erdoğan imzaladı! 3 üst düzey isim görevden alındı
09:01
İsyan ateşi İsviçre’ye de sıçradı Sokaklar yangın yerine döndü
İsyan ateşi İsviçre'ye de sıçradı! Sokaklar yangın yerine döndü
08:35
Sosyal medyada yeni dönem başladı Bunu yapmayanın hesabı kapatılacak
Sosyal medyada yeni dönem başladı! Bunu yapmayanın hesabı kapatılacak
08:08
Görüntüler ABD’den değil Ankara’dan
Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!
07:25
Düğünde dehşet Boğazından bıçaklayarak öldürdüler
Düğünde dehşet! Boğazından bıçaklayarak öldürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 10:24:46. #7.13#
SON DAKİKA: Adana'da gece yiyecek arayan tilki cep telefonu kamerasıyla kaydedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android