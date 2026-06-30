Sıcaktan bunalan Adanalılar: "Güneş ışınları matkap gibi delip geçiyor"

Adana'da havaların ısınmasıyla birlikte çocuklar ve gençler, ölüm tehlikesine rağmen Seyhan Nehri ve sulama kanallarına girerek serinlemeye çalışıyor. Kentte bu yıl aynı sebeple 13 kişinin hayatını kaybetmesine rağmen vatandaşların tehlikeli sulara girmeye devam etti.

Adana genelinde yaşanan bunaltıcı nem, insanları tehlikeli serinleme yöntemlerine itiyor. Girişleri yasak olan, akıntısı ve derinliğiyle can güvenliği olmayan sulama kanalları ile Seyhan Nehri, her yıl onlarca ölüme neden olmasına rağmen yine gençlerin serinleme tercihi oluyor. Çevredeki tüm uyarılara ve korkunç bilançoya rağmen suya atlamaya devam eden gençler, havuz fiyatlarının pahalı olmasından dert yakınırken, belediyelerin ücretsiz havuz imkanlarını artırmasını talep ediyor.

"Beleş sudan bulduk, havuz yapsınlar gelmeyelim"

Nehir kenarında serinlemeye çalışan gençlerden Bayram Olmaz, havuza gidecek paralarının olmadığını belirterek, "Abi vallahi paramız yok havuza gidecek. Biz de buraya gelerek beleş sudan bulduk. Yüzmeyi biliyoruz. Havuz yapsınlar. Biz de yüzelim, gelmeyelim buraya. Havuz yapsınlar, havuz yaparlarsa biz de orada yüzeriz" dedi.

Sıcakların dayanılmaz boyutlara ulaştığını ifade eden Cabbar Birkiye ise yetkililere seslenerek, "Sıcaktır, belediye havuz yapsın, atlamayalım. Çok sıcak abi. Allah'tan başka kimseden korkmayız" şeklinde konuştu.

"Adana'nın sıcağı gibi sıcak görmedim"

Kentteki amansız sıcağı ve güneşin etkilerini anlatan Adanalı Cabbar Çetin de koruyucu önlemler alınması gerektiğini vurgulayarak, "Adana'yı biliyorsun, ben de Adana doğumluyum. Hep sıcak, hep sıcak. Allahüalem yani sıcak olmasa pamuklar, elmalar çatlamaz. Ben biraz şerbetliyim hani çöllerden dolayı diyelim. Benim yaşımdaki insanların çıkması öyle doğru değil. Allah muhafaza aynı matkap gibi delip de geçiyor o güneşin o ışınları. Yani bayağı deldiğini hissediyorsun falan yani. Şimdi biraz evvel kafamı yıkadım işte, biraz serinledim dedim. Geceyle gündüzü değiştirsinler Arabistan gibi, gece çalışsınlar, gündüzleri de yatsınlar. İnsanoğlu çareyi buluyor. Vallahi Arabistan'ı gezdim. Ta bütün çölleri dolaştım, Adana'nın sıcağı gibi bir rutubetli sıcak görmedim" ifadelerini kullandı. - ADANA