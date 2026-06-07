Adana'da Jakaranda Güzelliği - Son Dakika
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Adana'da Jakaranda Güzelliği

07.06.2026 09:50
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Adana'da jakaranda ağaçları çiçek açarak mor ve lila tonlarıyla görsel şölen oluşturdu.

Adana'da havaların ısınmasıyla birlikte çiçek açan jakaranda ağaçları, kenti mor ve lila tonlarına boyayarak görsel şölen oluşturdu. Özellikle parklar, bulvarlar ve yürüyüş yollarında açan çiçekler, vatandaşların ilgi odağı oldu.

Brezilya kökenli tropikal bir ağaç türü olan jakarandalar, ilkbahar ve yaz aylarının başlangıcında açtıkları mor çiçekleriyle dikkat çekiyor. Adana'nın Çukurova ilçesi başta olmak üzere birçok noktasında bulunan ağaçlar, çiçeklenme dönemine girerek kentte kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Özellikle fotoğraf tutkunları ve vatandaşlar, mor çiçeklerle kaplanan ağaçların fotoğrafını çekti.

Sezai Şenöz isimli vatandaş, ağaçların çok güzel göründüğünü ancak yapraklarının döküldüğünü ve süpürülmediğini anlatarak, "Buralar süpürülmüyor, yoksa görüntüsü çok güzel. Akşamları yürüyüş yapıyoruz. Kokusuna dayanamıyoruz. Gerçekten çok güzel ama tek eksiği temizlik yapılmıyor" dedi.

Metin Keten ve Mithat Gezmen isimli vatandaşlar ise ağaçlarla kaplı yolların çok güzel göründüğünü söyledi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Adana'da Jakaranda Güzelliği - Son Dakika

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