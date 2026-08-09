Adana'da Sıcak Hava Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Sıcak Hava Uyarısı

Adana\'da Sıcak Hava Uyarısı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da sıcaklıklar 35-38 derece, hissedilen sıcaklık 42-43 dereceye çıkacak. Dikkatli olunmalı.

Adana'da sıcak hava ve yüksek nem etkisini önümüzdeki hafta da sürdürecek. Meteoroloji verilerine göre kentte hava sıcaklığının 35-38 derece arasında seyretmesi beklenirken, yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın 42-43 dereceye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

Ağustos ayının bunaltıcı sıcaklarının etkili olduğu Adana'da vatandaşların özellikle günün en sıcak saatlerinde dikkatli olması gerekiyor. Hava sıcaklığının yanı sıra yüksek nemin de etkili olmasıyla birlikte dışarıda hissedilen sıcaklık, termometrelerde ölçülen değerlerin birkaç derece üzerine çıkıyor.

Meteorolojik değerlendirmelere göre kentte sıcaklıkların hafta boyunca yüksek seviyelerde seyretmesi bekleniyor. Nem oranının özellikle sabah ve akşam saatlerinde yükselmesiyle birlikte Adanalıların sıcak havayı daha yoğun hissetmesi bekleniyor.

Uzmanlar, sıcaklığın en yüksek seviyeye ulaştığı öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması, açık alanda bulunanların ise bol sıvı tüketmesi ve güneşten korunması konusunda uyarıyor.

Adana'da yaz sıcaklarının yanı sıra yüksek nemin de etkisini artırmasıyla birlikte kentte "termometre 37, hissedilen 43 derece" günlerinin yaşanması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Adana, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Adana'da Sıcak Hava Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı Orta Doğu’da gizemli cisim Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı! Orta Doğu'da gizemli cisim
ABD’de orman yangınına müdahale den helikopter düştü, enkaza ulaşılamıyor ABD'de orman yangınına müdahale den helikopter düştü, enkaza ulaşılamıyor
Kolombiya’da yeni dönem krizle başladı Petro görevi devretmeden sarayı terk etti Kolombiya’da yeni dönem krizle başladı! Petro görevi devretmeden sarayı terk etti
TBMM’de tansiyon yükseldi “Adil olacaksınız” diyerek Başkanlık Divanı’na yürüdü TBMM’de tansiyon yükseldi! “Adil olacaksınız” diyerek Başkanlık Divanı’na yürüdü
Ayyüce Türkeş’ten MHP’ye sert sözler Komisyonda ortalık bir anda karıştı Ayyüce Türkeş'ten MHP'ye sert sözler! Komisyonda ortalık bir anda karıştı

11:14
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi
10:53
Gece yarısı küçük çocuğu yolda buldu Anne ve babayla ilgili isyan ettiren gerçek
Gece yarısı küçük çocuğu yolda buldu! Anne ve babayla ilgili isyan ettiren gerçek
10:41
Bıçak çeken kızı takside darbettiler, kavgayı ayırmaya çalışanı da sokakta
Bıçak çeken kızı takside darbettiler, kavgayı ayırmaya çalışanı da sokakta
10:14
14 yaşındaki limonatacı ayda 90 bin lira kazanıyor
14 yaşındaki limonatacı ayda 90 bin lira kazanıyor
10:04
Orta Doğu yangın yeri Suudi Arabistan’daki petrol rafinerisi vuruldu
Orta Doğu yangın yeri! Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisi vuruldu
09:33
Bahçeli “Demirtaş evine dönmeli“ çağrısı yapmıştı Erdoğan’ın yardımcısından yanıt geldi
Bahçeli "Demirtaş evine dönmeli" çağrısı yapmıştı! Erdoğan'ın yardımcısından yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2026 14:12:33. #7.13#
SON DAKİKA: Adana'da Sıcak Hava Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.