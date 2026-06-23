Adana'da Şiddetli Rüzgar ve Sağanak Yağış

Adana'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle İmamoğlu ilçesinde etkisini artıran şiddetli rüzgar nedeniyle bazı seralarda maddi hasar meydana geldi.

Kent genelinde ve bazı ilçelerde öğleden sonra başlayan kuvvetli rüzgar ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi. İmamoğlu ilçesinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle bazı seraların örtüleri yırtılırken, tarımsal üretim yapılan alanlarda zarar oluştu. İlçede rüzgar nedeniyle bir dolap da devrilerek kullanılamaz hale geldi. Vatandaşlar, aniden etkisini artıran rüzgar ve yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. - ADANA