Kozan\'da tilkiyle dostluk anları kamerada

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan Süleyman Çankal'ın, yolda karşılaştığı tilkiyle yaşadığı ilginç anlar kameraya yansıdı.

Çanakkale Şehitliği ziyareti dönüşü Süleyman Çankal, yolda karşılaştığı tilkiyle adeta dost oldu. Tilkinin yiyecek arayışıyla insanlardan kaçmaması, ziyaretçilerin yanına kadar gelmesi ve açık araç kapısını merakla koklaması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde tilkinin bir süre vatandaşların yanında dolaştığı ve oldukça sakin tavırlar sergilediği görüldü.

Yaşadıklarını anlatan Çankal, "Yolda aracımızın yanında bir tilki gördük. Önce geçip gideceğini düşündük. Ancak seslenince bize doğru gelmeye başladı. Bir süre sonra peşimizden geldiğini fark ettik ve durduk. Araç kapısı açık olunca sanki aracın içine girecekmiş gibi davrandı. Yanımızda yiyecek olarak fazla bir şey yoktu, bir miktar bisküvi verdik. Yakındaki çöp konteynerinde yiyecek bulabilir miyiz diye baktık ancak bir şey çıkmadı. Tilkinin yanımızdan ayrılmayışı bizim için farklı ve ilginç bir hatıra oldu" dedi. - ADANA