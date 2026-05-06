Adana\'da Yaralı Leylek Kurtarıldı

Adana'da cami avlusunda yaralı halde bulunan leyleğe vatandaş sahip çıktı.

Merkez Sarıçam ilçesi Esentepe Mahallesi'nde akşam saatlerinde gençler, cami avlusunda hareketsiz halde duran bir leyleği fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Celal Çınaroğlu, yaralı leyleği alarak evine götürdü. Minibüste de leylekle ilgilenen Çınaroğlu, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirdi.

Boynunu kaldıramayan leyleğe üzüldüğünü belirten Çınaroğlu, hayvanın boynundan darbe almış olabileceğini ifade etti. İhbar üzerine gelen ekipler, yaralı leyleği teslim alarak tedavi edilmek üzere götürdü. - ADANA