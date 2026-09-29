Adana İmamoğlu'nda süper hücre 20 bin civcivi telef etti, muz serası hasar aldı - Son Dakika
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Adana İmamoğlu'nda süper hücre 20 bin civcivi telef etti, muz serası hasar aldı

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Adana İmamoğlu\'nda süper hücre 20 bin civcivi telef etti, muz serası hasar aldı
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Adana İmamoğlu'nda dün etkili olan sağanak ve fırtına, Ağzıkaraca Mahallesi'ndeki tavuk çiftliği ile muz serasında büyük hasara yol açtı. Fırtınada 20 bin civciv telef oldu, 2 otomobil hasar gördü; 50 dönümlük muz serasının 46 dönümü zarar gördü.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde dün etkili olan sağanak yağış ve fırtına ile oluşan süper hücre, iki üretim tesisinde büyük hasara yol açtı. Fırtınada tavuk çiftliğinin çatısı uçarken yaklaşık 20 bin civciv telef oldu, 2 otomobil zarar gördü. 50 dönümlük muz serasında ise çelik direkler devrildi, çok sayıda muz ağacı kökünden söküldü. Fırtınanın oluşturduğu zarar dron ile görüntülendi.

İmamoğlu ilçesinde dün etkili olan sağanak yağış ve fırtına, Ağzıkaraca Mahallesi'nde kısa sürede etkisini artırdı. Fırtına bölgedeki tavuk çiftliği ile muz serasında hasara neden oldu.

Fırtınanın ardından İmamoğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışması yaptı.

Muz serası zarar gördü

50 dönüm alanda muz üretimi yapan İbrahim Tosun'a ait seranın 46 dönümlük bölümünde fırtına nedeniyle büyük hasar meydana geldi. Seranın çelik direkleri devrilirken, muz ağaçlarının bir bölümü kökünden söküldü.

Günlük yaklaşık 8 ton muz üretimi yapılan serada çalışan Ebrar Kekeç, fırtınanın kısa sürede etkili olduğunu belirterek, "Her şey 15-20 dakika içinde oldu. Bir anda sis, kara bir bulut çöktü. Bu muz serası 46 dönüm, tamamı gitti. Çok büyük bir zarar var. En az bu serada 50 milyon zarar var şu an" dedi.

20 bin civciv telef oldu

Fatih ve Emre Özdemir'e ait tavuk çiftliğinin çatısı da şiddetli fırtınada yerinden sökülerek yola uçtu. Çiftlikte bulunan yaklaşık 20 bin civciv telef oldu. Uçan çatı nedeniyle çiftliğin yanında bulunan 2 otomobil de hasar gördü.

Fırtınadan önce civcivlere yem verdiğini söyleyen Fatih Özdemir, "Dün saat 14.30 sıralarıydı. Çok uzun sürmedi. Fırtınayla birlikte bir patlama sesi duydum. Dışarı çıktığımda tavuk kümesinin çatısının yola uçmuş olduğunu gördüm. Bir hortum olduğunu düşünüyorum. Çatıyı alıp yolun ortasına bırakmış. Tavuk kümesinin yanında 2 araç vardı, onlar hasar aldı. 20 bin adet civciv, 1 haftalık civcivlerdi. Şu anda yaklaşık 10-15 milyon liralık bir zarardan bahsediyoruz" diye konuştu.

Bölgede fırtınanın yol açtığı hasarın belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
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