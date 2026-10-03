Adana Yüreğir'de kötü koku yayan sulama kanalına esnaf ve vatandaşlar tepki gösterdi - Son Dakika
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Adana Yüreğir'de kötü koku yayan sulama kanalına esnaf ve vatandaşlar tepki gösterdi

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Adana Yüreğir\'de kötü koku yayan sulama kanalına esnaf ve vatandaşlar tepki gösterdi
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Adana Yüreğir'deki sulama kanalı, bakımsızlık ve çöpler nedeniyle kötü koku yayınca çevredeki vatandaşlar ile esnaf tepki gösterdi. Bölgede 10 yıldır bakım yapılmadığını söyleyen esnaf ve vatandaşlar, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulundu.

Adana'da bakımsızlık ve çöpler nedeniyle kötü koku yayan sulama kanalı, çevrede yaşayan vatandaşlar ile esnafın tepkisine neden oldu.

Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İlbey Güneş Caddesi'nde bulunan sulama kanalının uzun süredir bakımsız durumda olduğunu belirten çevre esnafı ve vatandaşlar, kanal içerisinde biriken çöpler ve oluşan koku nedeniyle adeta isyan etti. Çevrede iş yeri bulunan esnaflar, gün içerisinde yoğun şekilde hissedilen kötü koku nedeniyle kimsenin uğramak istemediğini belirterek belediyeye çağrıda bulundu.

"Adana Büyükşehir Belediyesi gelip burayı görsün"

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan vatandaşlardan Bünyamin Balat, çevredekilerin rahatsız olduğunu söyleyerek, "On senedir burası böyle. Gerçekten bu konudan herkes şikayetçi. Bu kokuda kim dayanabilir? Temiz bir su olabilir burada. Adana Büyükşehir Belediyesi gelip burayı görsün. Buraya bir el atsın" dedi.

"Bakım olmadığı için millet buraya gelmek istemiyor"

Çevre esnafı Barış Turan ise hiçbir bakım göremediklerini dile getirerek, "Çöpler pislikler götürüyor burayı. Ne gelen var ne ilgilenen. Gelip buraya baksınlar, ilgilensinler. Ne işleri var? Yaptıkları işleri söylesinler. Temizlik olsa yeter, Koku her türlü çözülür. Burası sahipsiz. Çok zor bir şey değil. Sadece gelip bakım yapacaklar. Bakım olmadığı için millet buraya gelmek istemiyor. Adana'nın en güzel yerlerinden biri burası. Sen buraya güzel bakım yapmazsan buraya turist gelir mi? Turist gelip Adana'nın halini pisliğini görüyor. Bir daha gelir mi? Adana Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyorum. Herkes görevini yapsın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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