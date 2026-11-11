Adıyaman Kahta\'daki Kahta Meslek Yüksekokulunda fidanlar toprakla buluştu

Adıyaman'ın Kahta Meslek Yüksekokulunda, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ve ilçe protokolü katıldı.

Gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanılabilir bir çevre bırakmak amacıyla düzenlenen programda, doğanın korunmasının ve ağaçlandırma çalışmalarının hayati önemi vurgulandı. Protokol üyeleri ve katılımcılar, öğrencilerle birlikte fidanları toprakla buluşturdu.

Program, dikilen her fidanın geleceğe nefes olması temennisiyle sona erdi.