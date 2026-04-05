Adramytteion Anti Kenti Ziyaretçileri Bekliyor

Burhaniye ilçesinde, yaklaşık 19 yıldır süren kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan Adramytteion Antik Kenti, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Burhaniye'nin Ören Mahallesi'nde yürütülen kazılarda antik kente ait önemli kalıntılar ortaya çıkarıldı.

Ören Meydanı'nda sergilenen eserler, bölgeye gelen vatandaşlar tarafından ilgiyle inceleniyor. Mahalleye gelen vatandaşlar, tarihi kalıntıları ilgiyle izlerken, sahip çıkılmasını istedi. Erzurum'dan geldiğini kaydeden 76 yaşındaki Fehmi Kaplan, tarihi kalıntıların korunması için önlem alınması gerektiğini belirterek, "Bu mahallenin altı tarihi eserlerle dolu olduğu söyleniyor. Ara ara yapılan kazılarda ortaya çıkan eserler burada sergileniyor. Ancak bunların açıkta hasar gördüğüne inanıyorum. Bunun için üzerleri camla kapatılmalı. Özellikle yaz aylarında gelen çok sayıda ziyaretçinin ilgisini çekiyor" dedi. - BALIKESİR